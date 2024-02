Doce inovação no cardápio: Pizza de Banoffe e Dulce de Leche chegam ao Brasil

A parceria entre Havanna e Pizza Prime traz ao país sabores únicos que mesclam tradição e criatividade. Venha provar a doçura inigualável!

No mundo gastronômico, onde a inovação e a tradição muitas vezes se encontram, a parceria entre a Havanna, ícone argentino do doce de leite, e a Pizza Prime, renomada franquia de pizzarias no Brasil, é um verdadeiro marco. Juntas, elas trazem uma novidade que promete agitar o paladar dos brasileiros: pizzas que unem a massa saborosa da Pizza Prime com o tradicional Doce de Leite Havanna.

Os novos sabores, Banoffe e Dulce de Leche, são uma fusão perfeita entre o doce e o salgado, proporcionando uma experiência gastronômica única. A pizza Banoffe, com sua combinação de banana, doce de leite Havanna, cream cheese, canela e caramelo flor de sal, e a pizza Dulce de Leche, que traz o doce de leite Havanna e caramelo flor de sal, estão disponíveis em versões pequena e grande, com a opção de borda recheada de Doce de Leite Havanna, elevando ainda mais o sabor dessas delícias.

Os preços são convidativos, a partir de R$ 49,90, e as pizzas integram os “Combos Havanna é Prime”, ofertas especiais que combinam as novidades com outros itens do menu a preços atrativos.

Camila Akutsu, gerente-geral de Marketing da Havanna Brasil, destaca a importância da inovação e da ampliação do público como pilares da parceria. Gabriel Concon, fundador e CEO da Pizza Prime, complementa, ressaltando o investimento em sabores únicos e marcantes que a parceria com a Havanna representa.

A novidade também vem acompanhada de um Vale Cappuccino + 15% OFF no e-commerce da Havanna para compras no estado de São Paulo, uma maneira de estreitar ainda mais a relação com os consumidores.

A história de sucesso da Pizza Prime, que começou com o sonho de Gabriel Concon em 2011, e da Havanna, fundada em 1939 na Argentina, reflete o compromisso de ambas as marcas com a qualidade e a inovação. Esta parceria é um testemunho da capacidade de reinventar e criar novas experiências culinárias, unindo duas culturas tão ricas em sabores e tradições.

Ao saborear as novas pizzas de doce de leite, os clientes não apenas desfrutam de uma refeição deliciosa, mas também participam de uma história de paixão pela gastronomia e inovação. Com a Hav