Doce Encontro celebra 20 anos de carreira com DVD e parceria com Universal Music

O grupo musical Doce Encontro está celebrando duas décadas de carreira com um presente especial para seus fãs e uma emocionante parceria. Com uma trajetória marcada por hits como “Alucinado”, “Brisa da Varanda”, “Sem Razão” e muitos outros, a banda apresenta o projeto audiovisual “Doce Encontro 20 Anos” e anuncia uma colaboração com a Universal Music.

Duas décadas de música com novo projeto

O projeto, gravado em 01 de junho sob a direção de Thiago Beatriz, é uma homenagem à jornada musical que conquistou o coração do público ao longo de 20 anos. Com um repertório composto por 20 faixas, que incluem tanto sucessos consagrados como músicas inéditas, o projeto marca o início da parceria do Doce Encontro com a Universal Music.

Sobre essa parceria, os integrantes do grupo compartilharam sua empolgação: “A gente conversava muito sobre um dia fazer essa junção. Falávamos de unir forças. E eles vieram e somaram pra caramba, vieram com muitas ideias, escolha de repertório e me tirou de uma bolha.”

Nesta primeira etapa, o grupo disponibiliza quatro emocionantes canções: “Acesso Vitalício”, “Brisa da Varanda”, “Alucinado” e “Sempre Fui Eu”, que conta com a participação do talentoso cantor Vitinho.

Sobre a colaboração com Vitinho, o Doce Encontro compartilha sua gratidão: “Já tínhamos uma amizade com ele, já nos encontramos algumas vezes e todas as vezes falamos sobre fazer um trabalho juntos, cantarmos juntos. Acredito muito no tempo de Deus e Ele colocou no tempo exato. Vitinho arrebentou.”

A banda, em suas redes sociais, convidou seus fiéis seguidores para se emocionarem com o novo trabalho: “No dia 10/8, teremos o primeiro lançamento do nosso DVD e temos um presente especial para vocês. Estamos ansiosos demais para compartilhar o nosso #DoceEncontro20Anos, porque está lindo demais!”

Ao longo de seus 20 anos de carreira, o Doce Encontro deixou sua marca na música brasileira com gravações de CDs, álbuns, EPs, DVDs e projetos audiovisuais memoráveis. O grupo, composto por talentosos músicos, continua a encantar seu público com músicas autorais como “Alucinado”, “Sem Razão”, “Homem Perfeito”, “Tô de Saco Cheio” e muitas outras.

Para os fãs do Doce Encontro, este projeto representa não apenas uma celebração de 20 anos de música, mas também uma promessa de mais sucessos e emocionantes colaborações no futuro.