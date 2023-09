Do Pasto ao prato: Chefs de todo Brasil apresentarão suas criações no 1° Festival Internacional das Carnes

A primeira e aguardada edição do evento gastronômico acontecerá de 15 a 17 de setembro em Campo Grande,MS

Carnes e suas infinitas possibilidades de sabores vão ganhar o protagonismo em um festival inédito. A contagem regressiva é para o 1º Festival Internacional das Carnes que acontece nos dias 15 a 17 de setembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, que tem como tema “Do pasto

ao Prato”.

O evento apresenta criações gastronômicas de chefs nacionais elevando a carne ao protagonista máximo. Com expectativas superelevadas, os chefs preparam opções irresistíveis para conquistar o público sul-mato-grossense e visitantes.

Para o chef carioca Rafael Gomes o encontro entre os amigos, com uma carne deliciosa, cozinhando e podendo servir a muitas pessoas é grande expectativa. “Um evento com muita comida, música boa, bebida e bem animado.”, comenta.

Cordeiro Defumado, prato do Chef Rodrigo Bueno

Ligia Karazawa de São Paulo com sua bagagem de 25 anos à frente de diversos

restaurantes, sendo 14 deles na Europa, é especialista em Wagyu. Prepara para o Festival um ancho com molho ponzu com cogumelos salteados, sempre com um toque japonês, característica da chef.

“A expectativa é maravilhosa na verdade por vários motivos: primeiro de encontrar tantos assadores, pessoas que admiro, gosto, são amigos. Segundo porque é o primeiro Festival, então uma honra em ter meu nome no ‘line-up’. Terceiro é vai ser uma ótima oportunidade para conhecer Campo Grande, um pouco da cultura.”, festeja Karazawa.

O paraense Edvaldo Caribé, além de assador, procurar servir não apenas comida, mais

cultura alimentar, a diversidade de produtos, temperos e preparos, respeitando e valorizando a cultura dos povos da floresta, sejam originários ou caboclos. No Festival quer mostrar a cozinha de fogo amazônica, com uso do moquém, no preparo de pacu moqueado, arubé, purê

de batata doce e picles de pimenta de cheiro no tucupi:

“Surpreender positivamente o público do evento, com a perspectiva de servir não apenas boa comida, mais um pouco da cultura

alimentar amazônica, seus sabores e saberes”, acrescenta o chef.

Já o gaúcho Rodrigo Bueno, especialista em churrasco americano, e atual capitão da equipe brasileira que disputa o Mundial de churrasco no Texas, comenta:

“Minha expectativa para o evento é muito grande, pois fazer parte de um projeto tão

grande e que valoriza a carne desde a fazenda até a mesa, é muito importante para

fomentar toda a cadeia do agronegócio do estado e do país”.

Para conquistar o público

presente irá servir um prato de cordeiro defumado e finalizado na grelha banhado com um molho de especiarias e acompanhado de iogurte e pesto de raiz forte.

A paulista Paula Labaki, reconhecida por sua cozinha autoral acredita que o ponto alto de sua participação são as diferentes técnicas de fogo que irá usar tanto no preparo de seus pratos como em sua palestra “Farm to table”. Paula prepara um trio de tirar o fôlego e abrir os apetites, composto por: uma parrilha com fralda “red” e vinagrete de manga, um varal “tomahawk” com manteiga de alho confitado e legumes tostados e no fogo de chão, uma costela com farofa de chimichurri.

Na praça de alimentação do evento as porções servidas para o público serão de 130 gramas, sendo vendidas a R$ 18,00 cada, a intenção é que o público possa fazer a degustação de sabores, experimentando as criações de vários chefs.