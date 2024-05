Do confinamento para as passarelas. Jordana Guimarães de ‘A Grande Conquista 2’ ganha destaque no Minas Fashion Week

Jordana Guimarães, ex-A Grande Conquista 2 da Record e ex-Se Sobreviver Case do canal Multishow, desfilou em Belo Horizonte no último domingo, 27 de maio na 25ª edição do Minas Fashion Week, um dos maiores eventos da moda de Minas Gerais. A loira representou com muita elegância e charme a Loja Larissol, exibindo a nova coleção moda e praia da marca.

Jordana Guimarães de ‘A Grande Conquista 2’ ganha destaque no Minas Fashion Week

A atriz está fazendo sucesso fora do reality show, sob apresentação de Rachel Sheherazade. Jordana está com planos para o segundo semestre e pode ingressar na teledramaturgia.

A personalidade da mídia ficou conhecida pela atuação nas pegadinhas do Programa João Kleber (RedeTV!) e participações em atrações como SuperPop (RedeTV), Fofocalizando e Vem Pra Cá (SBT).