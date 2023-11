Do condomínio ao sucesso jurídico: a trajetória da AMC advogados!

Conheça a história de Adriano e Carmen, que transformaram uma parceria condominial em um renomado escritório jurídico

No início de 2012, uma parceria inusitada começou a se desenhar entre dois moradores do mesmo condomínio em São Paulo. Adriano e Carmen, movidos pelo desejo de melhorar o local onde viviam, uniram forças em uma chapa para a administração do prédio. O sucesso nas eleições condominiais foi apenas o prelúdio para uma jornada que os levaria ao topo do cenário jurídico brasileiro.

Com formação em direito e uma paixão compartilhada pela advocacia, Adriano e Carmen viram uma oportunidade de unir seus conhecimentos e habilidades. O que começou como uma colaboração na gestão do condomínio logo se transformou em uma parceria profissional no campo jurídico.

Em poucos meses, a dupla mudou-se para um escritório compartilhado, consolidando não apenas sua parceria, mas também seu compromisso com a advocacia. Em 2013, a AMC Advogados foi oficialmente fundada, marcando o início de uma nova fase na carreira de Adriano e Carmen.

À medida que o escritório crescia, a AMC Advogados mudou-se para locais maiores, buscando acomodar sua crescente clientela e equipe. Em 2016, estabeleceram-se no Tatuapé, e o sucesso continuou a ser uma constante na trajetória da AMC.

Os anos seguintes foram marcados por um crescimento sólido e uma reputação de excelência no atendimento personalizado e na execução de serviços jurídicos. Em 2022, a AMC Advogados alcançou um novo marco, mudando-se para o nobre bairro do Jardim Anália Franco, em São Paulo.

Atualmente, Adriano e Carmen lideram o escritório, cada um responsável por áreas específicas, consolidando o sucesso da AMC Advogados. O que começou como uma simples parceria condominial tornou-se um exemplo de como a dedicação, a paixão e a visão estratégica podem transformar sonhos em realidade no competitivo mundo jurídico.