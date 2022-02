Do Celta para o Jet Ski: empresário Rodrigo Vasconcellos mudou de vida com negócios digitais

A busca pela liberdade financeira e geográfica, o empresário Rodrigo Vasconcellos decidiu parar de trabalhar como motorista de aplicativo para seguir o caminho do empreendedorismo ao lado da esposa. Determinado a mudar de vida e proporcionar melhores condições para a família, Rodrigo e a esposa decidiram abrir uma empresa de fitoterápicos.

Quando os resultados positivos começaram a surpreender, Rodrigo Vasconcellos e a esposa começaram a planejar o lançamento de um treinamento online para auxiliar outras pessoas a mudarem de vida a partir dos negócios digitais.

“Sou uma pessoa simples, o natural me agrada e gosto de fazer o bem e ter a oportunidade de ajudar as pessoas é um grande combustível para que eu possa continuar firme nas minhas metas”, afirma. Conforme Rodrigo, o maior erro das pessoas que iniciam uma mudança, é desistir perante o primeiro obstáculo. “Sou uma pessoa normal, uma pessoa comum e a única coisa que me torna diferente da maioria das pessoas é que eu tive coragem para mudar e determinação para continuar até conseguir”, reforça.

Com mais de 280 mil seguidores no Instagram, Rodrigo Vasconcellos compartilha sua experiência e suas conquistas na rede social. “Já entrei em negócios que não deram certo e já errei em algumas situações. Inclusive, posso errar ainda hoje e isso é normal, mas em momento nenhum, nunca pensei em desistir”, destaca.