Do Campo à Mesa: A Arte dos Queijos Artesanais Revelada em Série Premiada

Descubra os segredos dos queijos artesanais brasileiros com Dudu Prado em uma nova temporada emocionante

O canal Sabor & Arte anuncia com entusiasmo a nova temporada da aclamada série “Que Seja Eterno Enquanto Cure”, prevista para estrear na próxima terça-feira (20), às 19h30. Nesta temporada, o renomado queijista Dudu Prado conduzirá os espectadores em uma viagem sensorial e emocional pelas diversas regiões do país, desvendando as histórias, as tradições e os segredos por trás dos renomados queijos artesanais brasileiros.

Com uma abordagem que mistura cultura, gastronomia e jornalismo, Prado promete levar o público a conhecer não apenas os sabores únicos de cada terroir queijeiro, mas também as pessoas e as comunidades que mantêm viva essa rica tradição. “Demos uma rodada boa pelo Brasil. Alguns dos lugares visitados ainda não têm uma cultura queijeira muito forte, mas há queijarias que estão fazendo um trabalho incrível”, compartilha o anfitrião.

Além das viagens por São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e Santa Catarina, a temporada incluirá um episódio especial dedicado ao Mundial do Queijo do Brasil, um evento que se destaca no calendário gastronômico nacional e onde Prado atuará como um dos jurados. O evento, que ocorre de 11 a 14 de abril em São Paulo, promete ser um marco na série, oferecendo uma cobertura completa dos bastidores e das etapas do concurso.

O sucesso da série não se deve apenas às histórias cativantes e à expertise de Prado, mas também às imagens cuidadosamente produzidas, que prometem capturar a beleza e a essência da produção queijeira, provocando água na boca e despertando a sensibilidade dos espectadores. “Sempre apostamos alto na emoção”, afirma Prado, destacando o alto engajamento do programa nas redes sociais.

Com uma combinação de conteúdo envolvente, imagens deslumbrantes e uma narrativa que toca o coração, “Que Seja Eterno Enquanto Cure” se posiciona como uma referência em seu segmento, atraindo não apenas os aficionados por queijos, mas todos que apreciam boas histórias e a riqueza da cultura brasileira. Não perca a estreia na próxima terça-feira, no Sabor & Arte, disponível nas principais operadoras e plataformas de streaming.