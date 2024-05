DMZ Store revoluciona varejo com robô atendente de tênis

A DMZ Store, uma tradicional loja de roupas e acessórios de marca localizada na Vila Prudente, São Paulo, acaba de redefinir a experiência de compra com a introdução de uma vitrine de tênis robotizada para autoatendimento dos clientes. Fundada há quase sessenta anos, a DMZ Store, que conta com unidades dedicadas ao público feminino e masculino, decidiu inovar ao trazer o robô KR 12 R 1810 da família CYBERTECH, da marca KUKA, para o comércio, implementando o conceito de Varejo 4.0 em sua unidade masculina.

A automação foi desenvolvida especificamente para o autoatendimento no Departamento de Tênis da loja. Bruno Daniel, engenheiro mecânico e sócio-proprietário da DMZ Store, foi o responsável pela idealização, projeto e execução dessa aplicação robotizada. O funcionamento é simples: os clientes selecionam o modelo de tênis desejado em um painel digital, e o robô recebe o comando, busca o item na vitrine e o entrega ao cliente em poucos segundos.

Marco Antônio Dantas, vendedor da DMZ Store, destaca a receptividade dos clientes: “Eles estão adorando essa novidade, e o robô tem contribuído significativamente para o aumento do faturamento, dobrando nossas vendas de tênis.” A introdução do robô não só melhorou a eficiência das operações, como também liberou os vendedores para focar em um atendimento mais personalizado, enriquecendo a experiência do cliente.

A robótica, antes restrita ao setor industrial, está agora se expandindo para outras áreas, como medicina, entretenimento e varejo. Na DMZ Store, a automação agregou valor, assumindo tarefas repetitivas e permitindo que os funcionários se concentrem no relacionamento com os clientes. “Eu sou um apaixonado por engenharia desde criança quando fazia pequenos reparos em casa e na loja com meu avô. Na fase adulta, conheci de perto a robótica e, quando assumi a direção da DMZ, quis unir a engenharia ao comércio,” afirma Bruno Daniel.

Alberto Bordonaba, CEO da KUKA Roboter do Brasil, expressa entusiasmo com a iniciativa: “Estamos impressionados ao ver um robô da família CYBERTECH ultrapassando as fronteiras do ambiente industrial e abrindo caminho na integração inovadora da robótica no varejo tradicional, proporcionando aos clientes da DMZ uma experiência única e eficiente.”

O impacto da automação no varejo é evidente, com muitas lojas buscando investir em tecnologias que proporcionem maior autonomia aos clientes. De acordo com um levantamento da SBVC em parceria com o OasisLab Innovation Space, 80% dos varejistas focam em soluções para a experiência do consumidor.

Bruno Daniel revela seus planos futuros: “Quero investir em mais tecnologias e unir os benefícios da inteligência artificial com os da robótica industrial, proporcionando uma experiência cada vez melhor ao cliente. Este será o varejo 4.0.”

A KUKA é uma empresa global de automação com vendas de cerca de €3,4 bilhões e aproximadamente 15 mil funcionários, sediada em Augsburg, na Alemanha. Como um dos principais fornecedores mundiais de soluções de automação inteligente, a KUKA oferece aos clientes tudo o que precisam, desde robôs e células até sistemas totalmente automatizados em mercados como automotivo, eletrônico, metal e plástico, bens de consumo, comércio eletrônico, varejo e saúde.