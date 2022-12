DJs Ferraz e Froes do Dubflow avaliam retomada positiva do mercado

Período pós-restrição é benéfico e marca a retomada de eventos particulares; ação valoriza serviços de alto padrão



Após dois anos de desafios instaurados pela pandemia da Covid-19, finalmente o mercado de festas está retomando as atividades. O momento de retorno ocorre com força total, uma vez que os empresários do setor estão sendo demandados com mais cobrança de qualidade e, consequentemente, por um serviço de alto padrão.

Dubflow é uma das duplas mais bombadas de Minas Gerais (Foto: Divulgação)



A dupla de DJs Dubflow, uma das mais populares de Minas Gerais, também observa o cenário positivo do mercado e prevê expansão para estados vizinhos e cidades importantes do Brasil.

Mercado de festas e serviços retomam com força total após período de restrições (Foto: Reprodução)



“A pandemia do Covid-19 foi um fenômeno que impactou fortemente o ramo do entretenimento, prejudicando o trabalho de todos os DJs. O Dubflow foi capaz de superar esse período difícil, tendo poucos eventos e na maioria deles podendo contar apenas com um dos participantes, mas ainda assim conseguindo manter a disposição, produzindo alguns conteúdos como live, sets e mashups e voltando com força total para as festas pós-pandemia”, destacaram.

O objetivo dos dois é solidificar a presença nacional e expandir as áreas de abrangência que já contemplam (Foto: Reprodução)



Para eles, o momento atual é que está uma verdadeira bonança após a tempestade. “Hoje a dupla está vivendo um momento de muitas conquistas, aproveitando todas as oportunidades, tocando nos maiores eventos de Belo Horizonte, se apresentando em locais como Mineirão, Expominas e Mix Garden, além de estar presente frequentemente em festas de 15 anos e baladas no interior de Minas Gerais e outros estados”, destacou Arthur.

Atualmente, o objetivo dos dois é solidificar a presença nacional e expandir as áreas de abrangência que já contemplam. “A dupla tem hoje como principal objetivo no curto prazo se tornarem artistas nacionais, e está trabalhando muito para alcançar esta posição”, concluiu Vitor.