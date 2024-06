Djavan apresenta a Turnê “D” em Uberlândia: Últimos ingressos disponíveis!

No próximo dia 23 de junho, os fãs de Djavan em Uberlândia terão a oportunidade de assistir ao vivo a turnê “D”, que vem encantando o Brasil e o mundo. A apresentação será realizada no Castelli Master, a partir das 20h30, e promete uma noite inesquecível com clássicos de sua carreira e novas canções de seu último álbum.

Show no dia 23 de junho contará com repertório de clássicos e novas canções

A turnê “D” celebra o 25º álbum de estúdio do cantor, lançado em 2022 e indicado ao Grammy Latino 2023. Desde março de 2023, Djavan já realizou mais de 50 shows, incluindo apresentações na Europa e nos Estados Unidos, sempre com casa cheia. O repertório do show inclui cerca de 20 músicas, mesclando grandes sucessos como “Oceano”, “Eu Te Devoro” e “Lilás” com faixas recentes como “Num Mundo de Paz” e “Primeira Estrada”.

Djavan será acompanhado por uma banda de músicos experientes, muitos dos quais têm uma longa história de colaborações com o artista. No palco, a cenografia assinada por Gringo Cardia e a iluminação de Césio Lima e Mari Pitta prometem um espetáculo visual à altura da música.

A apresentação em Uberlândia faz parte de uma série de shows que Djavan vem realizando em várias regiões do país. Em abril deste ano, o cantor lançou o álbum “D Ao Vivo Maceió”, registrando a estreia da turnê em sua cidade natal, Maceió, onde foi recebido por mais de 30 mil pessoas. O show também marcou o lançamento do clipe da canção “Ventos do Norte”, de 1976, em uma versão inédita de voz e violão disponível no YouTube.

Para quem deseja assistir a esse espetáculo único, é melhor se apressar para garantir os últimos ingressos. A turnê “D” de Djavan é uma celebração de sua longa e prolífica carreira, reunindo músicas que marcaram gerações e continuam a encantar novos públicos. Os ingressos para o show estão disponíveis no site Ingresso Live, mas restam poucas unidades.

SERVIÇO

Djavan – Show Turnê “D”

Local: Castelli Master

Endereço: Av. Lidormira Borges Do Nascimento, 6000 – Shopping Park, Uberlândia – MG

Data: 23 de junho (domingo)

Horário: 20h30

Classificação: Livre

INGRESSOS

Cadeiras especiais (frente ao palco)

Meia Entrada: R$ 330 + taxa de R$ 33

Meia Solidária: R$ 495 + taxa de R$ 49,50 + 1 quilo de alimento não perecível

Inteira: R$ 660 + taxa de R$ 66

Cadeiras

Meia Entrada: R$ 240 + taxa de R$ 24

Meia Solidária: R$ 360 + taxa de R$ 36 + 1 quilo de alimento não perecível

Inteira: R$ 480 + taxa de R$ 48

Pista (mezanino)

Meia Solidária: R$ 270 + taxa de R$ 27 + 1 quilo de alimento não perecível

Inteira: R$ 360 + taxa de R$ 36

Meia Entrada: ESGOTADO

Os valores podem sofrer alteração de acordo com a mudança de lote.