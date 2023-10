Dj TIËSTO, um dos maiores nomes da música eletrônica, comemora certificação de platina duplo

A entrega foi feita pelo time da Warner Music Brasil no Tomorrowland Brasil

Um dos maiores nomes da cena eletrônica, o DJ Tiësto recebeu via Warner Music Brasil, nesta quinta-feira (12), uma placa de certificação de platina duplo pelo álbum “Drive”, que já ultrapassa a marca de 119 milhões de streams no país.

Dj TIËSTO recebe prêmio durante sua passagem pelo Brasil

A homenagem, que aconteceu antes de sua apresentação como atração principal na primeira noite do Tomorrowland Brasil 2023, na cidade de Itú, no interior de São Paulo, celebra ainda mais de 378 milhões de streams do artista no Brasil.

O ícone da música eletrônica usou as suas redes sociais para agradecer o carinho do país

Tiësto segue agenda pela América Latina com apresentações no Peru, nesta sexta-feira (13), e no Chile, no sábado (14).

Recentemente, Tiësto uniu forças com os artistas BIA e 21 Savage para o lançamento do novo single “BOTH”. Combinando o poder de uma estrela com melodias e letras contagiantes, a faixa promete ser um novo hit das baladas e chega na sequência do sétimo álbum de estúdio de Tiësto, “Drive”, primeiro álbum de 2023 a ser certificado, nos EUA, pela RIAA.

Uma conquista que celebra o atual período da carreira de Tiësto, “Drive” inclui canções que são sucesso em todo o mundo, como “The Business”, “Don’t Be Shy” com Karol G, “The Motto” com Ava Max, “Hot In It” com Charli XCX, “10:35” com Tate McRae e “All Nighter”. Juntas, as faixas já acumulam 4,5 bilhões de streams globais até o momento.