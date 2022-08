DJ Taty Zatto fala da nova temporada de Jojo Todynho no Multishow

Para a segunda temporada a DJ oficial do programa vem com novidades.

Depois do sucesso que foi a primeira temporada do “Jojo Nove e Meia”, talk show apresentado por Jojo Todynho, no Multishow, as gravações para a segunda temporada já estão acontecendo e a DJ Taty Zatto continua fazendo parte do projeto, como DJ residente do programa.

“Nessa temporada o elenco participou de todas as reuniões de leitura de roteiro, com isso, criamos mais intimidade com toda a equipe. Assim, o Padu Estevão, diretor do programa, ficou sabendo que me formei em psicologia pela PUC e me pós graduei em terapia de família pela UFRJ. Ele quis, então, inserir isso na mistura eclética que é o programa. Desta forma, toda vez que Jojo se pega conversando com o convidado, sobre algum tema que ela acha interessante ouvir a opinião de um especialista, ela, automaticamente, me convoca para falar”, revela.

Taty conta que irá trazer temas como: dificuldade nos relacionamentos amorosos, motivos para um casamento durar (ou não), maternidade real x maternidade idealizada, foram amplamente falados nessa temporada.

“A primeira apresentadora negra, favelada, de um talk show brasileiro, dá voz a sua DJ loira ‘padrão’, para falar sobre pautas baseadas em pesquisas acadêmicas. O que vai contra vários estereótipos como o da ‘loira Burra’, conta.