“Alok, Vintage Culture e DENNIS DJ mudaram o cenário do DJ no Brasil”, afirma DJ Neeto

O artista descobriu que queria ser DJ ao ouvir uma música de Alok

Bombando entre os jovens brasileiros, o DJ Neeto tem crescido cada dia mais, mas se lembra sempre de quem veio antes dele. Ele agradece e parabeniza grandes DJs do país por terem aberto as portas para que outros profissionais pudessem brilhar.



A música sempre correu nas veias de Neeto, ele conta que sempre foi muito fã de sertanejo. Mas, foi ao ouvir o DJ Alok pela primeira vez, em 2018, que ele descobriu e se apaixonou pelo mundo eletrônico. “Me lembro que estava na praia quando ouvi ‘Hear Me Now’ e fiquei curioso para saber mais sobre aquela música. Depois comecei a seguir Alok nas redes sociais, assim como outros DJs que tocavam na mesma linha que ele”, relembrou.

Neeto fez cursos para ser DJ, inclusive o de produção musical

Alok é uma das maiores inspirações de DJ Neeto



A caminhada para conseguir chegar onde está hoje não foi fácil. Neeto fez um curso de produção musical e outro para ser DJ, mas ele confessa que a maior parte do que sabe, ele aprendeu na prática. “A gente sai do curso achando que sabe tudo, mas só aprendemos de fato no palco. Depois de um tempo, você percebe que valeu a pena tudo que você passou”.



Neeto tem uma setlist voltada para House MUSIC e Deep House. São canções bem animadas que agitam bastante o público. Não é à toa que o DJ já possui mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. “A troca de energia em si, entre mim e o público, é fantástica. Sempre faço questão de entregar o melhor set e sentir para qual vertente o público quer que eu encaminhe o show”, explica.



Mesmo com o sucesso, ele faz questão de dizer sobre a pessoa que mais o inspirou na trajetória: Alok. “Não é só referência na música para mim, ele é também como pessoa. Um ser humano que está muito além de fazer música de qualidade, ele se preocupa com o bem estar social das pessoas”.



Sobre o cenário musical no Brasil, Neeto afirma que os DJs só vão crescer. “Era uma profissão que até há alguns anos, as pessoas não davam credibilidade. Hoje, graças a três pessoas esse cenário mudou completamente, da água para o vinho”. Ele está dizendo de Alok, Vintage Culture e Dennis DJ. “Nós, pequenos, médios e grandes DJs, devemos e agradecemos muito a eles”, afirma.

Com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, DJ Neeto é um sucesso entre os jovens



Agora, DJ Neeto se prepara para voltar aos palcos. “A primeira data está marcada para dia 16 de outubro, que é quando nós entendemos que a vacinação já estará mais avançada”. E, assim como Alok abriu as portas para ele, o jovem pretende continuar crescendo e ajudar outros DJs a brilharem.