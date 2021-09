DJ Katrip produz remix do hit “Tuts Tuts Quero Ver”

A artista é atualmente a DJ de Funk do sul do país mais tocada no Spotify com mais de 4 milhões de plays

A nova versão vem com a proposta de unir o vocal icônico do cantor com uma batida de funk eletrônico, no gênero conhecido como Rave Funk, especialidade da DJ Katrip, que incorpora elementos da EDM (eletronic dance music) com o funk brasileiro, criando uma mistura mais dançante e potente, pré-requisitos para a garantia do sucesso.

A parceria que surgiu de forma inusitada mostra cada vez mais que a música quebra barreiras. O ineditismo aconteceu porque a DJ primeiro produziu a música com a colaboração do DJ Ari SL e só depois entrou em contato com a equipe de Edy Lemond pela redes sociais para apresentar o resultado do trabalho.

A aprovação do “single” veio logo em seguida e a música foi lançada em fevereiro de 2021 em todas as plataformas digitais. O hit teve a aprovação dos seguidores dos artistas e em 5 meses atingiu 700 mil plays no Spotify e centenas de challenges postadas nas redes sociais.



O Rave Funk surgiu há cerca de três anos numa mistura do funk com a batida eletrônica das baladas. Essa mescla musical vem conquistando cada vez mais espaço na cena do funk, com um estilo musical que não pode faltar em festas nem em práticas esportivas que exijam um som contagiante.

O estilo Rave Funk ganhou lugar de destaque quando foi potencializado pelos eventos universitários, unificando de vez a música eletrônica com o funk.

O resultado é um som completamente diferente, que começa, normalmente com um hit eletrônico e, na hora do “drop”, o público é surpreendido por uma batida de funk metalizada.

Conhecida por suas apresentações em shows nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a DJ Katrip encontrou nas plataformas digitais de streaming uma forma de destacar suas produções musicais e ampliar sua inserção no mercado do entretenimento.

A artista é atualmente a DJ de Funk do sul do país mais tocada no Spotify. São mais de 4 milhões de plays em suas produções autorais de sucesso.