DJ Hype Wave é sucesso nas plataformas digitais e se destaca na Europa

Remix inspirado na série Stranger Thing já conta mais de 94 mil visualizações em 3 dias

Hype Wave é o nome adotado nas pistas pelo DJ brasileiro Murilo Moura, 23 anos, que vem se destacando na Europa e cresce diariamente o número de visualizações de seu remix da música “Running Up That Hill”, de autoria de Kate Bush, revitalizada por conta da série. O remix do DJ, em 3 dias, teve 94 mil visualizações e não para de aumentar.

Hype Wave sempre foi apaixonado por música

Nascido em São Paulo, no bairro do Ibirapuera, Hype Wave passou a infância e adolescência na zona norte. Sempre foi um garoto hiperativo e por ter déficit de atenção, estava sempre em movimento, o que possibilitou ter uma infância bastante produtiva. Já na adolescência, aos 14 anos, foi convidado para ser modelo fotográfico e assim seguiu até os seus 18 anos.

Hype Wave já foi modelo fotográfico antes de se tornar conhecido pilotando mesas de som em points de música eletrônica

Hype Wave sempre foi apaixonado por música e antenado nas tendências do momento. Não demorou muito para se apaixonar pelo mundo da música eletrônica e, quando percebeu já estava mais que envolvido em sua carreira de DJ.

Hype acaba de assinar com a Lemon Juice Records

O DJ já tocou nos principais points de música eletrônica, como Crocrolive, Canophy by Hilton, Nebrina Ooftoop, Mumma, firmada parceria com duas residências fixas na cidade e é atualmente destaque na campanha da academia e Club WTF Cancun. O DJ, que chegou a ficar na 19º posição no “Hype Top 100” da plataforma Beatport.

Hype acaba de assinar com a Lemon Juice Records gravadora Suíça conhecida por grandes lançamentos no nicho do tech house. A promessa é que 2022 muitas tracks estejam em alta no mundo eletrônico.

Para ouvir o remix clique aqui.