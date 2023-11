DJ Brunetta, artista com 10 anos de carreira, anuncia show em Brasília

Uma das atrações do Lollapalooza 2023, conhecida por seus remixes inconfundíveis e também pelas suas músicas autorais, faz show em Brasília no início de dezembro

Dezembro já vai começar com tudo para os fãs de música eletrônica. A DJ Brunetta, artista já consagrada com seus 10 anos de carreira, aterrisa em Brasilia para apresentação no dia 2 de dezembro no Bothanic.

DJ Brunetta foi atração de um dos maiores festivais nacionais da atualidade em 2023, o Lollapalooza Brasil 2023, em São Paulo. Além de ter levado sua música também para o Replay Festival, no Rio de Janeiro.

Conhecida por seus remixes inconfundíveis, em março, ela lançou o remix da música “Amor sem pausa”, das cantoras Luiza Possi e Grag Queen. A DJ também é dona do remix “Várias Queixas”, do trio Gilsons, que se tornou um dos singles mais ouvidos em 2020.

A artista acaba de lançar a música autoral: FaVoRiTa. Mas ele não é o primeiro, em 2021, lançou seus primeiros singles autorais, “Hacer Maldade” e “Vai Sentar”, e no ano seguinte, foi a vez do “Nesse Piquezin”.