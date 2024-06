DJ Brunetta anima convidados na festa de aniversário da Yasmin Brunet

Yasmin Brunet comemorou a chegada dos 36 anos em grande estilo. A modelo comemorou nesta terça-feira (11), o seu aniversário perto dos amigos em um festa bombadíssima, afinal, todos conhecem Yasmin por suas festas de arromba. O som ficou por conta da DJ Brunetta, que tem garantido seu espaço no cenário da música eletrônica. Brunetta foi uma das artistas que tocou e agitou os convidados, porque além dela, L7nnon e DJ Dennis se apresentaram no local. A festa aconteceu em um hotel luxuoso na capital paulista. O cardápio foi elaborado especialmente para comemoração pelos chefes Felipe Rodrigues, Rachel Codreanschi e Saiko Izawa. A festa toda estava no tema de fundo do mar. Brunetta lança hoje, dia 12 de junho a música “Papo de Destino”, que narra a sua história de amor com seu noivo, o filmmaker Tinoco e se casa, amanhã, um dia após o lançamento, depois de 6 anos de namoro.