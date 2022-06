DJ brasileira Sabrina Tomé se apresenta na área vip do Rock In Rio Lisboa

A também produtora musical acumula uma carreira internacional de sucesso, com diversas premiações e parcerias com grandes nomes do cenário musical eletrônico

A DJ e produtora musical Sabrina Tomé, mais conhecida como AHLMA, é um dos nomes confirmados para duas apresentações na área vip do palco Super Bock Digital Stage no Rock In Rio Lisboa, nos dias 19 e 26 de junho;

Natural de Porto Alegre/RS, AHLMA é sinônimo de talento, energia e beleza. Quando adolescente, se aventurou na organização de eventos e foi convidada por um DJ para assumir o som em uma festa. Foi essa a oportunidade que a fez descobrir o que viria a ser a sua profissão no futuro.

Após um período intenso de estudos e cursos na área da música eletrônica, assumiu residência no extinto Ibiza Club em Atlântida/RS. Atuou ainda em clubs de Gramado/RS, Jurerê Internacional/SC e Balneário Camboriú/SC.

Sabrina deixou sua marca também em inúmeras casas e eventos, como a 300 Beach Club/SC, Pacha, DONNA JURERE, rede Privilège e outros, além de ter sido convidada para a turnê brasileira do famoso club Amnesia Ibiza e para o line-up de um dos maiores festivais do país, o Spirit Of London/SP.

E o sucesso foi tanto que a DJ buscou aprimorar seus conhecimentos em um tour pela Europa, onde estudou técnicas de discotecagem e produção musical, com foco na música eletrônica, mais especificamente na House Music, com um som de alto nível, dançante, levando ao público e, principalmente, às mulheres, uma atmosfera que intitula “groove, sexy and funky”.

Atualmente, AHLMA foca sua apresentação nos subgêneros Deep House e House.

Para Sabrina, vivenciar a experiência no continente europeu foi essencial para seu crescimento como artista, já que por lá a e-music é bastante valorizada. Durante o intercâmbio entre Brasil e Europa, a DJ construiu seu nome e soma em seu currículo apresentações com grandes personalidades do cenário musical, como Tiësto, Fatboy Slim, Vintage Culture, Rooftime e Alok.

Ela também conquistou posições dentro do cenário eletrônico importantes, como a primeira colocação no ranking feminino dos 100 Top DJs da revista especializada Electro MAG e a 62ª posição geral na revista House MAG, ambas em 2009, além de ser eleita, em 2014, como a melhor DJ feminina no Brasil pela DJMAG. Vale ressaltar que conseguiu permanecer durantes anos entre os 100 DJs brasileiros mais populares.

Entre os países em que já tocou estão: EUA, Alemanha, Bolívia, Colômbia, Uruguai, Paraguai, Argentina, Portugal, Itália, Austrália, etc. Já em relação a suas tracks de maior sucesso, hits se destacam, como: “Be Cool”, em parceria com o DJ Ednner Soares; “Baby’s Dream”, em 2013 pelo selo LK2 com remixes do DJ Meme, uma homenagem ao seu filho, que conquistou o topo das tracklists de países como Grécia e Itália; “Orgasmic”, lançada em 2015 pelo selo espanhol Senssual Records, nas coletâneas “Miami 2015” e “IBIZA 2015”; “Slave of Myself” e “Time Chameleon”, as duas lançadas em 2017.

Algumas de suas tracks foram registradas nas compilações “Rio Music Conference 2009” e no “Dance Summer Hits Vol.2”. Vale lembrar que a artista faz parte do seleto grupo de DJs by Pionner no Brasil, atuando nos eventos da marca consagrada em DJ GEAR.

Além de DJ, Sabrina já foi uma das apresentadoras do “She DJ”, programa semanal transmitido pela Rádio Energia 97 FM de São Paulo. Atualmente morando em Lisboa, Portugal, AHLMA traz melodias de instrumentos e vocais recheados de muita cor e brilho, enaltecendo ainda mais as mulheres da música eletrônica, e mostrando ao mundo sua força como artista.