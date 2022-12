DJ Benbek lança “Let It Change” nesta sexta-feira

Para fechar com chave de ouro sua passagem pelo Progressive Trance, o DJ e produtor Benbek faz o lançamento do seu último single desse projeto, nesta sexta-feira, 16.



Denominada “Let it Change”, esse lançamento promete ser um grande marco na carreira, com um som metódico, introspectivo e dançante que promete não deixar ninguém parado para finalizar sua passagem pelo Progressive Trance em grande estilo.

A música já se encontra disponível nas plataformas digitais.



Em 2023, Benbek promete muitas novidades. “A primeira novidade é minha transição para o Low, que já conta com um lançamento importantíssimo agora em janeiro com uma collab a nível internacional, e com todo o trabalho que vem sendo feito acredito que será de muito sucesso”, explicou.

Com muito pensamento positivo para o Low, Benbek acredita que o trabalho que vem sendo feito no Low, que se caracteriza pela baixa velocidade da música eletrônica, desde a produção das músicas, até o planejamento, marketing, será um início muito espetacular.

