Divórcios aumentam no Brasil: especialista explica como reestruturar o casamento

Segundo as estatísticas do registro civil levantadas pelo IBGE, o Brasil atingiu recorde de mais de 420 mil divórcios nos últimos anos. Diante desse cenário, surge a dúvida de como evitar casos de separação e de qual forma reestruturar os laços matrimonias. Quem responde estas e outras questões é o pastor e especialista em aconselhamento familiar, Rafael Nery, no livro Famílias Indestrutíveis.

Famílias Indestrutíveis oferece lições para ter um matrimônio saudável e duradouro

Créditos: Divulgação | Editora Vida

Nesta obra, lançada pela Editora Vida, o pastor propõe uma jornada emocional, intelectual e espiritual rumo ao cerne do relacionamento conjugal contemporâneo, a fim de construir um lar estruturado no cristianismo. Embasado em versículos bíblicos, contextos teológicos e nos pensamentos de Platão e Aristóteles, o especialista convida os leitores a explorar as origens divinas e históricas do casamento, para que compreendam o verdadeiro significado deste ato.

Rafael Nery, pastor e especialista em aconselhamento familiar

Ao explorar os desafios e as belezas do matrimônio, Rafael Nery também apresenta exemplos reais da vivência ao lado da esposa e lições importantes de como ter uma união duradoura e saudável. Segundo o autor, é preciso saber lidar com as diferenças do casal; o amor não é efêmero, principalmente quando Deus é a base; a união não se limita a crenças espirituais e filosóficas, ela se materializa em ações e escolhas diárias do casal; sexo não é apenas para prazer e procriação, mas, também, uma manifestação de amor.

À luz da Bíblia Sagrada, entendemos que o casamento é, em primeiro lugar, uma aliança com Deus e depois com o cônjuge […] Se admitimos que Deus é próprio autor do matrimônio, podemos compreender ainda que todo aquele que deseja edificar a família corretamente terá que recorrer aos ensinamentos atemporais da Palavra.

(Famílias Indestrutíveis, p. 19 e 21)

Famílias Indestrutíveis oferece uma visão inspiradora sobre o tema, desde ensinamentos tradicionais até as mais recentes reflexões religiosas e filosóficas. Além disso, Nery compartilha orientações para aqueles que buscam compreender o que destrói um casamento, de qual forma resolver conflitos e, até mesmo, como corrigir os desgastes causados pelo tempo e construir relações sólidas no mundo contemporâneo.

Ficha técnica:

Autor: Rafael Nery

Editora: Vida

ISBN: 978-65-5584-497-9

e-ISBN: 978-65-5584-507-5

Edição: 1ª ed, 2024

Categoria: relacionamento conjugal e família

Páginas: 224

Preço: R$ 59,90

Onde encontrar: Amazon e E-commerce Editora Vida

Sobre o autor

Rafael de Almeida Moura Nery é cristão, esposo da Jéssica Nery e pai do Samuel, do Gabriel e do Joel. Em 2015, optou por abdicar do cargo de oficial de infantaria das Forças Armadas para se dedicar ao chamado pastoral e aconselhamento de famílias. Comprometido com o Evangelho e a restauração de lares, ele se opõe à trivialização do matrimônio e à imposição de ideologias. Nos últimos anos, tem se destacado por sua firme defesa dos valores e princípios cristãos. Seu esforço contínuo nas mídias sociais resultou na conquista de uma expressiva base de seguidores, que já ultrapassa os três milhões.

Sobre a editora

A Editora Vida oferece títulos nas áreas infantil, jovem, relacionamentos, espiritualidade, vida cristã, ficção, acadêmicos e bíblias. Com enfoque contemporâneo e respeito a obras clássicas, promove o crescimento espiritual do leitor. Com mais de 60 anos de destaque na publicação e venda de literatura cristã, também se firma como relevante distribuidora de Bíblias, em diversas versões, edições especiais e traduções inéditas.