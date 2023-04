“Diversidade traz dinheiro, aumenta seu valor”, diz o publicitário Fernando Sahb

Sahb participou do Podcast Influência com Sotaque e falou sobre momento e desafios da influência digital

Os desafios da influência digital diante do crescimento deste tipo de conteúdo no mundo atual. Essa foi o principal tema abordado por Fernando Sahb, Head de Social e Influência da Agência Galeria, durante sua participação no Podcast Influência com Sotaque.

Para o publicitário, um dos desafios atuais é evitar o cancelamento no mundo digital Crédito: Reprodução YouTube



Em bate papo com o apresentador Vinícius Machado, o publicitário Fernando Sahb, que soma 12 anos de experiência no mercado atuando nas áreas de marketing, criação, produção e negócios em conteúdo, destaca seu movimento de marketing com influencers. Ele destacou que é preciso estar atento à evolução dos meios de comunicação para uma adaptação de linguagem que permita uma boa relação entre emissor e receptor das mensagens.



“A gente vem fazendo um trabalho de forma geral no mercado que ainda tem muito a evoluir na minha visão, que é entender exatamente essa dicotomia de emissor/receptor. A gente entender que, é canal de mídia? Sim. Porém é muito mais que isso. A gente está falando de pessoas, a gente está falando de gerar conexão, de gerar identificação”, diz Sahb.

Fernando Sahb é um dos maiores especialistas em produção de conteúdo do país Crédito: Instagram



Sobre o processo de criação de conteúdo, Fernando destaca o papel dos creators, que hoje atuam em diversos segmentos e que podem atuar conjuntamente no processo criativo. “A gente acredita muito em cocriação. A gente tem alguns momentos que vêm experimentando, como por exemplo fazer uma passagem de briefing para os creators. A gente reúne todo mundo que está numa campanha e pede uma devolutiva em cima do que cada um quer passar”, destaca.



O publicitário ressalta ainda que nesse mundo de criação de conteúdos, ter envolvidas pessoas de diferentes nichos é fundamental, já que a influência hoje está muito capilarizada e é necessário que essa capilarização esteja representada. Dessa forma, um modelo de performance vem sendo implantado.

Fernando Sahb ainda acrescenta que o casamento de influenciador, um bom creator e mídia paga pode ser uma boa receita para campanhas bem elaboradas. Responsável por trabalhar com grandes marcas, ele revela um desafio a ser enfrentado na produção de conteúdos: regionalizar o alcance do discurso. “A gente precisa gerar identificação. A pessoa precisa se reconhecer. O target desejável da campanha precisa se enxergar ou pelo minimamente ter um aspiracional tangível”, explica.



Todo esse processo criativo, segundo Sahb, perpassa também por desafios da modernidade: unir vozes diversas em torno de um mesmo discurso e evitar ao mesmo tempo um mal do mundo digital, o cancelamento. “A gente precisa preservar a gramática criativa de cada um, mas é uma responsabilidade muito grande, então a gente precisa desse olhar humano”, afirma. Tudo que pode ferir algum grupo de certa forma a gente precisa exercitar esse olhar empático pra ver se esse conteúdo está ok. Na dúvida, para, cancela, troca”, finaliza.



Como a linguagem é importante para cada público, como reforça o publicitário, ele acredita que a diversidade dos agentes envolvidos tem tudo para ser um diferencial na produção de conteúdos daqui pra frente. “Diversidade traz dinheiro, aumenta seu valor na bolsa. Pra mim é um compromisso pessoal”, pontua Sahb.