Diuli Ferreira recebe Dr. Paulo Muzy, um dos maiores profissionais da Medicina Esportiva, no IBTV

O médico abre o jogo e conta tudo sobre sua vida, carreira e projetos para a apresentadora Diuli Ferreira

Paulo Muzy nasceu em São Carlos-SP, mas foi criado em Marília-SP. Aos 43 anos, ele é formado em medicina, com especialidade em Medicina Esportiva e conta com mais de cinco pós-graduações na área. O profissional é casado com a nutricionista Roberta Carbonari e tem duas filhas.

Apresentadora Diuli Ferreira posa ao lado do convidado Dr. Paulo Muzy

Além disso, Muzy já serviu o Exército Brasileiro como Tenente Médico e, atualmente, coordena a equipe de Medicina Esportiva e Traumatologia Esportiva da Clínica Muzy.

Paulo Muzy é referência nacional na Medicina Esportiva



Nas redes sociais, o profissional ganhou fama ao compartilhar diversos conteúdos sobre dietas, saúde e treinos.

O Programa IBTV apresentado por Diuli Ferreira, é exibido pela TV CARAS todas as segundas-feiras.