Disputa acirrada: finalistas definidos para o Player 0.0 2023 na F1®️ 2023

A competição em busca do jogador mais rápido do Brasil chega ao clímax

A grande final do Player 0.0 2023 está prestes a começar, e a emoção está no ar. Apresentado pela Heineken®️ 0.0, este torneio busca o jogador mais rápido do Brasil no game F1®️ 2023. Após uma segunda etapa virtual que selecionou cuidadosamente os oito finalistas deste ano, a competição está pronta para seu emocionante desfecho.

A grande final da competição acontece dia 05 de novembro no Heineken Village

Os oito jogadores classificados para a final são: João Pedro Piana Santos, Eduardo Rodrigues Perondi, Kevin Varella Diniz, Geovane Ribas dos Santos, Davi Figueiredo Iannarelli Carvalho, Felipe dos Santos Souza, Eraldo Luiz de Carvalho Neto e Lucas Yan Alves Marin Soares da Silva. Você pode conferir a classificação completa no site oficial do torneio.

No dia 5 de novembro, algumas horas antes do emocionante Formula 1®️ Rolex Grande Prêmio de São Paulo 2023, esses talentosos gamers se reunirão no Heineken Village, um espaço exclusivo criado para a competição. Aqueles que estiverem presentes no autódromo poderão acompanhar a ação emocionante através de telões, enquanto os fãs que estiverem assistindo de casa ou em qualquer outro lugar poderão sintonizar no canal do Gaulês na plataforma de streaming Twitch.

Quem será o mais rápido no F1®️ 2023 e levará para casa o título?

O grande vencedor desta competição receberá o troféu de Player 0.0 2023, uma viagem para Amsterdã, na Holanda, com um acompanhante, e o direito de participar da Experiência Heineken. Lá, eles terão a oportunidade de conhecer mais de 150 anos de história da cervejaria, incluindo a chance de explorar o país onde a Heineken foi criada. Além disso, o ganhador se encontrará com os vencedores do Player 0.0 2023 de outros países, em um encontro global de habilidades e velocidade.

A competição está chegando ao seu clímax, e os fãs estão ansiosos para descobrir quem será coroado o jogador mais rápido do Brasil no game F1®️ 2023. A ação promete ser intensa, e as expectativas estão nas alturas, tanto para os finalistas quanto para os espectadores que estão prontos para torcer por seus favoritos. Acompanhe este emocionante evento e descubra quem se destaca como o grande campeão do Player 0.0 2023.

Confira abaixo informações sobre a próxima e última etapa da competição.

Etapa 3 – Final

Participam: Os oito consumidores com a melhor pontuação da etapa 2.

Data: 05/11 – Circuito de Interlagos

Local: Heineken Village antes da Fórmula 1 Grande Prêmio de São Paulo Autódromo de Interlagos – Av. Sen. Teotônio Vilela, 400 -São Paulo – SP