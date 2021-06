Discovery anuncia a chegada de streaming discovery+ ao Brasil em setembro

Lançamento acontece neste ano e empresa já anunciou mais de 40 títulos para estrear até o final de 2022.

A pandemia do covid-19 transformou a maneira de oferecer conteúdo. E com a televisão não foi diferente. O discovery+ chega ao Brasil em setembro de 2021, com conteúdos originais e exclusivos, produzidos especialmente para o serviço, além de uma amplo acervo de programas das marcas mais queridas do público, como Discovery Channel, Discovery Kids, Discovery Home and Health, TLC, Animal Planet, ID, Discovery Turbo, Discovery Science, Food Network e HGTV.

Fernando Medin, presidente da Discovery Latin America / US Hispanic (DLA/USH), comentou sobre a nova dinâmica. “Estamos muito entusiasmados com o lançamento do discovery+ no Brasil. A equipe de produção da América Latina está trabalhando com produtoras locais e globais de primeira linha em mais de 40 títulos para estrear até o final de 2022, e está desenvolvendo mais de 150 programas”.

“Estes títulos complementam a incrível oferta de conteúdos criados para o discovery+ nos Estados Unidos e no mercado internacional, que inclui mais de 200 novos títulos originais com estreia prevista para 2021, e muito mais pela frente”, comentou

Sucesso nos EUA, o presidente da Discovery Latin America / US Hispanic aposta na boa adesão brasileira. “Desde seu lançamento nos Estados Unidos, o discovery+ tem recebido críticas positivas dos usuários e da imprensa. Estamos convencidos de que o discovery+ também será um grande sucesso no país”.