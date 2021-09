Segunda temporada de ‘’Você Renova’’ estreia no Discovery Home & Health

Designer Eva Mota elabora projetos que serão executados pelos próprios participantes da série

A partir de segunda, 27 de setembro, às 22h, a designer de interiores Eva Mota está de volta ao Discovery Home & Health à frente da segunda temporada da produção local VOCÊ RENOVA. Em dez episódios de meia hora, a série segue a tendência DIY (do inglês do it yourself), ou “faça você mesmo”, em projetos de reformas que serão executados pelos próprios moradores sob a supervisão de Eva, dando novo sentido aos ambientes residenciais, aperfeiçoando funcionalidades e aproveitando espaços até então ociosos.



A estreia da temporada acompanha novidades nos formatos: além da série, VOCÊ RENOVA também ganha as redes com o podcast ELAS RENOVAM e as cápsulas do MANUAL PRÁTICO. Disponível nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Podacasts e Google Podcasts o podcast tem oito episódios temáticos, nos quais Eva conduz conversas sobre empreendedorismo feminino junto a convidadas especiais, como Mari Pavan, Gigi Barreto, Irina Cordeiro e Priscila Jung.

Já o MANUAL PRÁTICO é composto por dez cápsulas com duração de até 1 minuto e 30 segundos; nelas, Eva ensina técnicas simples de construção de mobiliário, que as pessoas podem reproduzir em casa. As cápsulas irão ao ar nos intervalos da programação do Discovery Home & Health, nos perfis oficiais do canal nas redes sociais Facebook e Instagram, e também ficarão disponíveis no site https://www.discoverybrasil.com/discoveryhh/voce-renova.

Eva ensina técnicas simples de construção de mobiliário, que as pessoas podem reproduzir em casa



O formato de VOCÊ RENOVA segue o mesmo: em cada episódio, Eva ajuda uma família que vai transformar completamente um dos cômodos de sua casa com técnicas ao estilo “faça você mesmo”, criando ambientes funcionais, bonitos e aconchegantes. Com suas dicas de profissional, Eva elabora as linhas gerais do projeto colaborativo e quem coloca a mão na massa são os próprios moradores, pintando paredes, criando mobiliário e acessórios de decoração. A designer também prepara surpresas especiais que, ao final das transformações executadas em prazos curtos, darão aquele toque final nos ambientes.



Eva acompanha de “perto” cada etapa, sendo presença virtual constante com suas orientações. Assim, as famílias participantes ganham um projeto profissional, dicas práticas, experiência, além da surpresa de um espaço totalmente customizado. Do esboço à entrega final, cada jornada traz dicas valiosas que podem ser aproveitadas pelos espectadores, sugestões e soluções criativas, além de erros e acertos que são comemorados ou contornados com muito bom-humor.

Com suas dicas de profissional, Eva elabora as linhas gerais do projeto colaborativo e quem coloca a mão na massa são os próprios moradores, pintando paredes, criando mobiliário e acessórios de decoração



No episódio de estreia, Eva socorre o casal Gabriella e Caíque, eles se sentem apertados na sala que decoraram por conta própria, durante a pandemia. Na tentativa de aproveitar o espaço ao máximo com cantos para lazer e home office, eles admitem que se perderam e criaram a sensação de falta de espaço e de desiquilíbrio.



Eva Mota alivia a sensação de “amontoado de coisas” com ajustes pontuais, cores alegres e soluções que vão multiplicar a área da sala do casal, além de surpresas feitas sob medida para celebrar os dez anos de união dos dois em grande estilo.

A oficina de Eva foi montada em um estúdio, onde todos os protocolos de prevenção foram rigorosamente seguidos



Na série, a interação da apresentadora com os participantes é remota. Quando a designer realiza as visitas finais para instalação dos itens surpresa, os moradores não estão presentes. A oficina de Eva foi montada em um estúdio, onde todos os protocolos de prevenção foram rigorosamente seguidos.

VOCÊ RENOVA é uma produção da Casa de Vídeo para o Discovery Home & Health. Ludmila Pimenta é a produtora executiva da parte da Casa de Vídeo. Pela Discovery Inc. do Brasil, Adriana Cechetti é a diretora de produção e Marina Pedral é a supervisora de produção.