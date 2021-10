Discovery home & health promove noite de estreias com séries protagonizadas por médicas

Dra. Emma: uma questão de pele, Dr. Sandra lee: a rainha dos cravos, meus pés estão me matando e Dra. Cathy: devolvendo a autoestima compõem bloco

A partir de terça-feira, 12 de outubro, às 19h20, o Discovery Home & Health arma noites de estreia com as séries que acompanham as médicas Emma Craythorne, Sandra Lee, Ebonie Vincent e Cathy Davies – o Doutoras em Ação vai ao ar semanalmente com uma sequência de quatro episódios inéditos, um de cada série protagonizada por elas.



As quatro médicas têm o mesmo objetivo restaurar a qualidade de vida de pacientes que estavam esgotados após procurarem ajuda por anos, sem sucesso. De doenças e condições dermatológicas, a deformidades faciais e quadros ortopédicos que afetam os pés, as quatro se dedicam a casos severos. Em cada episódio, os pacientes terão suas histórias contadas e tratamentos acompanhados pelas lentes.

Dra Emma – Uma Questão de Pele – segue Emma Craythorne, médica que tem como especialidade o tratamento de condições de pele desafiadoras e que exigem procedimentos dermatológicos complexos. Ela assume casos incomuns que já passaram por diversos outros médicos sem solução.

No episódio que inaugura a segunda temporada, Lorraine procura a Dra. Emma com manchas escuras na pele que abalam sua confiança; já Jonathan admite que sua vida está comprometida pelo eczema severo que o impede de segurar os próprios filhos no colo. Zviko quer se livrar das dolorosas queloides em suas orelhas, e o lipoma no ombro de Gini é tão grande que prejudica seu relacionamento.



Em seguida, às 20h15, vai ao ar a safra inédita de Dra Sandra Lee – Rainha dos Cravos. Dermatologista especializada em técnicas cirúrgicas para remoção de cistos, tumores, acnes e anomalias epiteliais. Por meio deles, ela ficou conhecida no YouTube onde disponibilizou conversas sobre esses problemas. Os pacientes que a procuram passaram anos com a autoestima abalada e sem saber a quem recorrer.



Entre eles está Brittany, o caso do episódio que inicia a série. Ela possui doença genética chamada neurofibromatose, que a faz ter saliências parecidas com verrugas de todos os tamanhos. Já Leonardo tem um nódulo gigantesco na nuca e evita se relacionar por vergonha dele. Tamyra tem sofre com ressecamento, descamação, coceira e espessamento da pele de todo o corpo.

A clínica da Dra. Ebonie Vincent é cenário de Meus Pés Estão me Matando, série que a acompanha em seu consultório. Ela e o ela e o Dr. Brad Schaeffer, outro protagonista da produção, são especialistas no cuidado dos pés e tornozelos e estão habilitados a realizar tratamentos clínicos e cirúrgicos que vão de remoção de unhas encravadas, bolhas, infecções bacterianas e fúngicas, a intervenções complexas que tratam deformidades ósseas, tais como joanete, além de doenças ou condições dermatológicas raras.



No primeiro episódio, a Dra. Ebony atende Gregory, homem que tem feridas abertas em seus pés devido a um transtorno chamado estase venosa. As úlceras doem e são tão graves que podem representar uma ameaça à vida de Gegory. O desafio de Dr. Vincent é realizar uma cirurgia complexa que vai remover o tecido necrosado e substituí-lo com enxertos.

Dra Cathy – Devolvendo a Autoestima – fecha a sequência de estreias às 22h05. A Dra. Cathy Davies é especialista em procedimentos invasivos, utilizados para reparar lesões capilares e faciais que afetam a aparência. Localizado em Joanesburgo, o consultório dela é procurado por pessoas cujos casos variam de pequenas intervenções corretivas a complexos procedimentos reparadores. Muitos dos pacientes procuram por procedimentos restauradores após sofrerem lesões em acidentes ou em decorrência de doenças crônicas.

No episódio de estreia, Dra. Cathy apresenta o caso Eric, jovem que em 2018 sofreu um ataque brutal desferido por um elefante. O animal causou lesões severas no rosto do rapaz, que foi arrastado e pisoteado. Depois de cirurgias de reconstrução facial realizadas pelo Dr. Frank Graewe, Eric inicia o tratamento para poder sorrir novamente. Ainda na estreia, Ronald tem uma úlcera na perna que dói constantemente e o impede de fazer o que mais ama: dançar.