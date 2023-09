Diogo Defante procura amor em novo episódio de ‘TINDER APRESENTA: MTV BEIJA SAPO

Um príncipe, três pretendentes e muita diversão neste programa emocionante

O retorno de um programa de sucesso que marcou época na MTV. “TINDER APRESENTA: MTV BEIJA SAPO” está de volta, e desta vez, promete ser ainda mais emocionante e hilário. A parceria entre MTV, Pluto TV e Tinder traz um novo episódio que será apresentado pela atriz Valentina Bandeira.

Diogo Defante no ‘TINDER APRESENTA: MTV BEIJA SAPO

Neste episódio inédito, o comediante Diogo Defante desempenha o papel de um príncipe em busca do amor verdadeiro entre três participantes. Mas não se engane, esse não é um conto de fadas comum. As pretendentes, Bia, Larissa e Beatriz, enfrentarão desafios inusitados, desde speed dates relâmpagos até escolhas que levariam para um apocalipse.

Defante busca o amor entre risadas e desafios no programa da MTV

Durante o programa, Defante faz revelações surpreendentes e abre seu coração para Valen. Quando questionado sobre o que considera importante ao conhecer novas pretendentes, ele solta uma pérola: “como elas dormem. Eu gosto de dormir que nem o Patrick Estrela, se ligou?”. Valen, sempre no clima descontraído do programa, brinca: “É? Eu não lembro disso não”. Rumores de um possível romance entre Valen e Defante surgiram após um episódio do podcast ‘Match o Papo’, também comandado pela atriz.

Valentina Bandeira

O programa “BEIJA SAPO” originalmente foi exibido entre 2005 e 2007 na MTV, apresentado por Daniella Cicarelli, e agora está de volta para encantar uma nova geração de telespectadores.

A estreia deste episódio é em 1º de outubro, às 21h, na Pluto TV, no canal MTV Pluto TV. E se você não conseguir assistir, não se preocupe, a MTV reprisará no dia seguinte, 2 de outubro, no mesmo horário. É diversão garantida para todos os gostos e idades.