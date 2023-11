Diogo 305: conheça a história do influenciador que era motoboy e hoje é o nº 1 nas rifas online e prêmios milionários

O influenciador já entregou mais de R$ 250 milhões em prêmios e pretende aumentar cada vez mais os valores das premiações. Além da ousadia no mercado de rifas online, Diogo se destaca por sua atuação social, destinando mais de R$50 mil por mês em cestas básicas para pessoas carentes

No universo digital, onde histórias de sucesso são moldadas por determinação e inovação, surge a jornada de Diogo 305, um jovem de 29 anos que transformou sua vida e a de muitos brasileiros através das redes sociais. Diogo começou sua trajetória na internet em 2017, conquistando seguidores no YouTube ao compartilhar sua rotina, sua paixão por motos e desafios sociais em meio ao trânsito caótico de São Paulo. Com cerca de um milhão e meio de seguidores e inspirado por Renato Garcia, sua referência no ramo, ele alcançou conseguiu muitos seguidores, mas sua trajetória estava prestes a se reinventar.

Há cerca de dois anos, Diogo migrou para o Instagram, deixando o YouTube em segundo plano. Nascido na Bahia, onde vendia pão em uma moto nas comunidades onde não tinha padaria, Diogo decidiu tentar a vida em São Paulo. O jovem trabalhou por sete anos como repositor em um supermercado na capital, e lembra que na época trabalhava finais de semana e feriados. Diogo então decidiu mudar de vida e passou a observar o mercado digital.

Ele percebeu que as rifas online estavam em alta e a partir daí, escolheu sua nova empreitada. A primeira rifa tinha 1000 cotas e levou 5 meses para ser vendida. O primeiro prêmio foi uma moto e o ganhador era do Mato Grosso do Sul. Para dar credibilidade, Diogo foi pessoalmente entregar o prêmio. De lá para cá o negócio deslanchou.

Diogo 305 optou por um diferencial que o levou ao topo do seu segmento: prêmios grandiosos, como mansões, carros importados, carretas e helicópteros. Sempre inovando no mercado de rifas, Diogo conquistou a posição de líder, hoje operando de forma totalmente legalizada com uma capitalizadora. Para se ter uma ideia, Diogo já sorteou ais de R$ 250 milhões em prêmios e para este final de ano, vai fazer um mega sorteio de 10 milhões de reais.

Suas rifas, inicialmente modestas, evoluíram para prêmios impressionantes, capturando a atenção de participantes de todo o Brasil. Atualmente, Diogo realiza sorteios com cerca de 30 prêmios a cada quarta-feira e sábado, envolvendo participantes de pelo menos 15 estados brasileiros. De 1000 unidades saltou para 10 mil, 100 mil e atualmente, 1 milhão de cotas. Para aumentar as chances dos participantes, os valores unitários são sempre baixos, o que proporciona que os participantes podem comprar mais unidades e aumentar as chances de ganhar.

Além do sucesso profissional, Diogo se destaca por sua atuação filantrópica. Com uma visão além dos números, ele destina uma parte de seus ganhos para comprar e distribuir cestas básicas em comunidades carentes de São Paulo, beneficiando milhares de pessoas mensalmente. São cerca de 50 a 100 mil por mês destinados às cestas, e apenas em 2024, já foram mais de 20 mil cestas básicas distribuídas. Esta ação é voluntária, é um gesto de generosidade que ultrapassa a obrigação legal de doar 5% do valor dos prêmios a uma instituição de caridade.

Segundo Diogo, além de doar ele gosta de acompanhar a entrega das cestas, dessa forma, tem certeza de que os alimentos chegam até a mesa de quem realmente precisa. Para o futuro, ele pensa em fazer doações a instituições assistenciais pelo Brasil, e em um segundo momento, ir mais além e fundar uma instituição de caridade que leve sua marca: 305 (que se refere a sua data de nascimento: 30/05).

Como uma figura nacionalmente reconhecida com mais de 10 milhões de seguidores em suas redes sociais, Diogo planeja inovações para 2024. Seu objetivo é oferecer prêmios ainda maiores a preços ainda mais acessíveis, ampliando cada vez mais as oportunidades para seus seguidores. Além disso, está expandindo sua presença para o mundo físico, patrocinando eventos esportivos e programas de TV, como o ‘Donos da Bola’ na Band e o ‘Operação de Risco’ na Rede TV!.

Diogo também foi um dos patrocinadores de uma partida entre o Corinthians e o Palmeiras no Estádio do Corinthians em setembro deste ano. E no dia 18 de novembro, patrocina uma partida no Ginásio do Ibirapuera com nomes como Emerson Shake, Falcão e Adriano Imperador.

A consolidação de seu nome vem de encontro com um grande projeto: ter o próprio programa de TV, nos moldes de ‘A Praça É Nossa’, de Carlos Alberto de Nóbrega; onde os premiados teriam a oportunidade de compartilhar suas histórias inspiradoras e como suas vidas foram transformadas, em um cenário aconchegante de bate papo como o banco de uma praça. Para isto, Diogo está em negociação e os detalhes serão divulgados em breve.

Diogo 305 desempenha outros papéis além de empresário. Ele é um filho empenhado que já realizou alguns sonhos da família. Além de levar os pais e os irmãos para São Paulo, ele deu uma casa de presente aos pais, oferece conforto e não permite mais que os pais trabalhem mais. Os irmãos também desfrutam de uma vida confortável e ele já ensina um deles a trilhar seu caminho para substituí-lo no futuro. Rafael tem sido treinado a trabalhar com as rifas e tem aprendido a importância das ações sociais, que é o que motiva 305.

Este ano, Diogo se tornou pai no pequeno Miguel, atualmente com 4 meses, e desfruta de uma vida tranquila e confortável. Segundo ele, seu trabalho proporciona que possam viajar com a família para lugares que jamais poderia conhecer. “Nós fomos para Maldivas, Dubai, Londres, Paris, Ibiza, e estou muito feliz por poder proporcionar isso para as pessoas que amo”.

Perguntado sobre uma parceria de sucesso, o empresário é taxativo: Deus, ele acredita que a fé o ajudou a conquistar tudo o que tem. Com uma história de superação e generosidade, Diogo vem demonstrando que a fé, determinação e inovação podem realmente transformar vidas. “Acho que se eu consegui, todos podem conseguir. Eu tenho uma história de uma vida simples e com algumas dificuldades, então, até meus sonhos eram limitados. Mas, eu mudei essa história e hoje eu posso sonhar alto e inspirar pessoas a fazer o mesmo”, diz.

“Tenho alguns planos para o futuro, mas tem algo que eu realmente desejo fazer: quero muito fundar a instituição 305 e ajudar jovens da periferia, pessoas que são como eu era e que poucas pessoas acreditam nelas. Eu sei que posso fazer a diferença na vida das pessoas, então, eu vou continuar fazendo isso, porque me motiva muito”, finaliza.