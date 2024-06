Digital Awards BR 2024 abre inscrições e confirma data

A principal premiação do mercado digital brasileiro, Digital Awards BR, abriu as inscrições para sua edição de 2024. O evento, que reconhece os maiores nomes e empresas do setor digital, acontecerá no dia 26 de novembro no Teatro Renaissance, em São Paulo. A cerimônia promete uma noite memorável com a entrega dos prêmios, oportunidades de networking e painéis de discussão com grandes nomes do mercado.

O Digital Awards BR é conhecido por sua missão de valorizar a excelência e a inovação no universo digital

O Digital Awards BR é conhecido por sua missão de valorizar a excelência e a inovação no universo digital. Desde sua criação em 2016, a premiação já reconheceu grandes players como NuBank, McDonald’s, L’Oréal e TikTok, consolidando-se como um dos eventos mais prestigiados do setor no Brasil. “O Digital Awards BR é mais do que uma premiação, é um momento de celebrar a criatividade, a inovação e o talento que impulsionam o mercado digital brasileiro. Estamos ansiosos para receber as inscrições e reconhecer os destaques deste ano”, celebra Guto Melo, idealizador do Digital Awards.

Digital Awards BR 2024 abre inscrições para o maior evento digital do país

As inscrições para o Digital Awards BR 2024 já estão abertas e podem ser feitas através do site oficial do evento. No site, os interessados encontram informações detalhadas sobre categorias, regulamento e prazos. A premiação deste ano tem o apoio do Renaissance São Paulo Hotel.

Cerimônia promete uma noite memorável com a entrega dos prêmios, oportunidades de networking e painéis de discussão com grandes nomes do mercado

A premiação abrange diversas categorias, incluindo Marketing Digital, E-commerce, Redes Sociais, Inovação e Tecnologia, Conteúdo Digital, Mobile e aplicativos, entre outras. No ano passado, a cerimônia contou com 21 categorias que contemplaram profissionais e empresas de destaque em segmentos como apps, bancos digitais, blogs, business, e-commerce, economia digital, eventos de marketing digital, e-music, e-sports, games, influenciadores, infoprodutores, inovação digital, memes Brasil, podcasts, publicidade, sistema de pagamento, sites/portais, startups e turismo e negócios. A transmissão ao vivo pelo YouTube foi apresentada por Guto Melo e Vanessa Bellini.

Dentre os destaques de 2023, MC Hariel, um dos maiores funkeiros da atualidade, levou o prêmio na categoria E-Music. Kika Sato, mãe da apresentadora Sabrina Sato, foi destaque como Influenciadora, assim como Lívian Aragão, filha de Renato Aragão.

O Digital Awards BR continua a ser um evento essencial para a valorização do talento e da criatividade no mercado digital brasileiro. Com a abertura das inscrições para 2024, a expectativa é alta para reconhecer os novos protagonistas do setor. Para mais informações e inscrições, acesse o site oficial do evento: aqui.