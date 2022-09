Dietas e remédios caseiros para o combate à calvície funcionam?

Ovo, vinagre, limão… São algumas das soluções milagrosas que prometem salvar as suas madeixas da queda e o couro cabeludo da calvície, mas não é bem assim

Se você busca tratamento para a calvície, também conhecida como alopecia androgenética, entenda que ainda não existe cura para este mal que, apesar de não causar riscos à saúde, é um problema que afeta a autoestima principalmente quando acomete mulheres.

Porém, alguns tratamentos são eficazes e amenizam o problema. A alimentação é um fator extremamente importante no combate à calvície, devendo-se levar em consideração que embora existam alimentos que ofereçam benefícios quando aplicados diretamente nos cabelos ou no couro cabeludo, são os alimentos ingeridos na dieta que realmente fazem diferença.

O livro Manual Internacional de Tricologia Avançada

O dr. Lucas Fustinoni escreveu no ‘Manual Internacional de Tricologia Avançada: um guia completo sobre cabelo, couro cabeludo e doenças capilares’, publicado pelo selo Vital (Editora Pandorga), dicas que podem ajudar com o problema de calvície, além de explicar detalhadamente todos os processos envolvidos na Tricologia. Atuando na Internet, o especialista fundou o maior canal de Tricologia do YouTube, com mais de 3 milhões de inscritos. E em seus vídeos educativos, esclarece sobre os tratamentos de doenças capilares, falando sobre todos os cuidados necessários.

Considerando a enxurrada de soluções caseiras que se encontram na internet e a despreocupação da maioria das pessoas com a alimentação, o dr. Lucas Fustinoni dedicou um espaço em seu livro para falar sobre esses dois importantes temas.

Mitos sobre a calvície desmitificados

Soluções caseiras

Óleos vegetais e vitaminas: são os primeiros na lista dos produtos milagrosos para evitar a calvície. Porém, devemos enfatizar que a indústria farmacêutica estuda há décadas uma solução para acabar com a calvície, desenvolvendo fórmulas específicas para cada tipo de cabelo, e, ainda assim, não se chegou a uma cura definitiva. Diante disso, é muito pouco provável que uma simples receita caseira consiga resolver todos os problemas capilares.

Por exemplo, segundo o doutor Fustinoni, as pessoas falam que a vitamina A é ótima para o cabelo, e, de fato, é uma vitamina fundamental para a boa saúde dos fios, mas, o que os alquimistas de internet esquecem de mencionar, é que o seu excesso pode contribuir com a queda dos fios.

O óleo de coco é um exemplo de óleo vegetal muito utilizado para hidratar o cabelo, porém, mesmo sendo uma substância natural, esse óleo não é indicado para todos os tipos de cabelo. Quando usado incorretamente, pode causar o efeito inverso, ressecando os fios e piorando a oleosidade do couro cabeludo. Por exemplo, nos casos dos cabelos não precisam de uma hidratação profunda, o óleo de coco pode saturar os fios, impedindo a entrada da água por meio das cutículas capilares.

Alimentação

Sim, a ingestão dos nutrientes certos, não só traz brilho e saúde aos fios, mas também protege o couro cabelo da queda. Por isso que no ‘Manual Internacional de Tricologia Avançada: um guia completo sobre cabelo, couro cabeludo e doenças capilares’, o tricologista Lucas Fustinoni traz uma série de alimentos que são essenciais ou nocivos para aqueles que estão ficando calvos, ou perdendo grandes volumes de cabelo.

Frutose, parte do açúcar refinado ou sacarose: são componentes extremamente nocivos para o couro cabeludo. É encontrada normalmente nas frutas e em alimentos enriquecidos com xarope de frutose, como o xarope de milho presente em pães, massas e doces.

Zinco: é um nutriente fundamental para a vida humana. A falta de zinco provoca inúmeros problemas de saúde, incluindo a queda dos cabelos. Esse mineral reduz a inflamação, acelera a cicatrização de feridas, ajuda na redução da queda capilar e no desenvolvimento dos fios. Os alimentos de origem animal contêm grandes quantidades de zinco em uma forma que o corpo absorve mais facilmente. Pode ser encontrado em mariscos, ovos, carnes, grão de bico, lentilha, feijão preto, nozes, semente de abóbora, leite, iogurte, queijo, aveia, quinoa, arroz integral, etc.

O autor dr. Lucas Fustinoni

Ômega-3 e ômega-6: estudos indicam que com a fortificação do fio, impedindo a queda. São encontrados geralmente em peixes, azeite de oliva, óleos de soja e de milho, maionese, nozes, amêndoas, amendoim, castanha-de-caju, entre outros.

Folato (forma natural do ácido fólico):um estudo publicado no início de 2017 analisou 52 adultos com envelhecimento prematuro dos cabelos. Os pesquisadores descobriram deficiências de ácido fólico e vitaminas B7 e B12. Essas propriedades podem ser encontradas em feijões, brócolis, frutas cítricas, vegetais de folhas verdes e aves.