Doutor Diego Ricardo é o mais procurado quando o assunto é Lipoaspiração de papada cirúrgica

Conheça o procedimento queridinho entre as mulheres

Devido a fatores como idade, peso e genética, o pescoço pode se tornar volumoso e começar a acumular gordura. Para resolver estes problemas e evitar que prejudique a autoestima, existe um procedimento que tem ganhado diversos adeptos: a lipoaspiração de papada cirurgia.

Em São Paulo, segundo o especialista em harmonização orofacial Dr. Diego Ricardo, a principal busca está nas mulheres e o procedimento que é realizado em consultório já conquistou diversos adeptos, mas que deve ser feito por um profissional qualificado.

O procedimento é simples, segundo o especialista. “O primeiro passo é a consulta. Esse contato com o paciente é importante, pois além de “sentir” a quantidade de gordura da região, podemos avaliar se existe a possibilidade de haver flacidez no local. Já recusei diversos pacientes por saber que quando a lipoaspiração de papada cirurgia fosse realizada haveria uma possibilidade muito grande da pele ficar flácida”, contou.

O Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. Os dados são de uma pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), divulgada em dezembro de 2019. E segundo o Dr. Diego, “as mulheres ocupam 99% dos procedimentos realizados no consultório e a principal reclamação é o acúmulo de gordura, o famoso “queixo duplo”, por não conseguirem emagrecer, além, é claro, da busca por uma mandíbula mais marcada”, contou.

O procedimento, que é realizado em uma hora e meia, precisa de anestesia local e apenas de uma incisão de até 2cm para a inserção da cânula. “O procedimento é rápido, e com a maior segurança para o paciente. Além disso, para potencializar os resultados, o pós-operatório é de extrema importância. Sempre recomendo pelo menos 10 sessões de drenagem linfática na região, três vezes na semana, além de evitar alimentos inflamatórios e três dias de repouso absoluto”, contou.

Assim como nas demais lipoaspirações, é preciso aguardar a redução do inchaço e a total cicatrização para observar os resultados finais, que pode levar até 45 dias. Mas, já no primeiro momento, o paciente pode ter as primeiras impressões.

O Dr. Diego ainda alerta que a duração dos resultados depende do estilo de vida adotado pelo paciente. Apesar das células adiposas serem eliminadas, o que indica que o local fica sem gordura, ela pode retornar caso haja um aumento significativo de peso.