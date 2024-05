Diego Faria: de cantor sertanejo a líder da nova economia da Música Brasileira

Diego Faria se consolidou como cantor sertanejo e agora também como líder da nova economia da Música Brasileira. Proprietário da DF Business, o artista revolucionou o mercado musical no país com uma visão empreendedora.

Diego com Ankit Desai, CEO da Snafu e Song Fund, na Suécia



O cantor transformou-se em um influente empreendedor no cenário musical com uma visão inovadora e parcerias estratégicas e lidera uma revolução no mercado, desafiando concorrentes estabelecidos.

O pontapé inicial da transformação de Diego Faria ocorreu com o lançamento de “Elas Ficam Loucas”, um hit que rapidamente conquistou a Europa. O sucesso internacional chamou a atenção da Snafu e Song Fund, um grupo sueco especializado em direitos digitais musicais. Interessados em adquirir os direitos da música por um período, a empresa ofereceu a Diego uma proposta inovadora. Essa abordagem o fez perceber o potencial de um novo modelo de negócios no mercado musical brasileiro.

Diego alcançou bons resultados com diversos artistas e escritórios

Créditos: Divulgação



Decidido a explorar essa nova oportunidade, Diego viajou para a Suécia e conheceu Ankit Desai, CEO da Snafu e Song Fund. Durante uma estadia de quatro meses, Diego imergiu no ambiente inovador da empresa, aprendendo sobre estratégias financeiras e tecnológicas que estavam transformando o mercado musical global. Essa experiência foi fundamental para Diego, que viu a possibilidade de adaptar essas inovações para o mercado brasileiro.



De volta ao Brasil, Diego implementou o conceito de antecipação de recebíveis para artistas através de sua empresa, DF Business. Esse modelo permite que artistas recebam adiantamentos sobre suas receitas futuras de streaming, proporcionando liquidez imediata para investir em suas carreiras. A prática, já comum em mercados mais maduros, foi revolucionária no Brasil, oferecendo uma alternativa atraente e mais rentável aos artistas.



Os resultados positivos logo começaram a aparecer, com diversos artistas e escritórios relatando melhorias significativas. Casos de sucesso não faltam. Artistas como Pacificadores, Mc Niack, Label Rizo Music, Misael entre outros viram suas receitas aumentarem e puderam investir em novos projetos graças ao adiantamento financeiro. Essas histórias de sucesso ajudaram a consolidar a credibilidade da DF Business e a expandir sua base de clientes.



Com o sucesso inicial, Diego planeja expandir ainda mais a DF Business. Novas parcerias estão sendo exploradas, e o objetivo é ampliar o alcance do modelo de antecipação de recebíveis para outros mercados na América Latina. Diego também está investindo em tecnologias que possam oferecer melhores análises de mercado e previsão de receitas para os artistas, tornando o modelo ainda mais atraente.