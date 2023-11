Diálogos Essenciais: “É Nóia Minha?” Aborda Racismo na Conversa com Crianças

Camila Fremder amplia horizontes no novo quadro “Não Desconversa” ao discutir racismo com convidados experientes

O podcast “É Nóia Minha?”, capitaneado por Camila Fremder, renomada escritora, roteirista e podcaster, trouxe à tona um novo quadro que promete ampliar as fronteiras das discussões: “Não Desconversa”. Na mais recente edição, a pauta elevada foi o racismo na infância, tema espinhoso que muitos tutores evitam, mas que Fremder encara de frente.

A inspiração para o quadro veio de uma conversa entre Camila Fremder e seu filho Arthur, de apenas 6 anos. O episódio abordou a percepção de Arthur sobre a diferença de cor de um amiguinho no clube, desencadeando uma série de perguntas que levaram a uma exploração histórica sobre o racismo, desde os tempos da escravidão.

No debate, Camila Fremder contou com a participação da produtora de conteúdo Dandara Pagu e da Diretora Executiva de Criação da Map, Deh Bastos. A conversa casual, mas profunda, abordou questões sociais e a necessidade de promover ações afirmativas desde cedo. Bastos destacou a importância da educação familiar na construção de pensamentos, enquanto Pagu compartilhou suas próprias experiências, revelando ter descoberto o racismo na escola, aos oito anos.

O quadro “Não Desconversa” não se limitará ao tema do racismo; futuros episódios abordarão pautas como preconceito com amarelos, aporofobia, infertilidade, não querer ter filhos, assédio, entre outros. Camila Fremder demonstra estar sintonizada com as questões sociais e busca, através de sua amplitude e audiência, contribuir para uma sociedade mais construtiva.

O “É Nóia Minha?” completou 4 anos em 2023, ultrapassando as expectativas de vida de um podcast. Sob a liderança de Camila Fremder, o programa já recebeu mais de cem convidados diferentes, proporcionando uma experiência rica em reflexões e insights. Com uma audiência semanal de mais de 400 mil ouvintes, o podcast continua a ser uma fonte confiável de diálogos relevantes e enriquecedores. Não deixe de sintonizar novos episódios todas as semanas, às segundas e quintas, em sua plataforma de streaming de áudio preferida.