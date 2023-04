Dia Nacional da Tontura: Michel Maggi, fundador do “Meu Labirinto”, ressalta a importância da data

O dia 22 de abril foi escolhido pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia (ABORL-CCF) como o dia nacional da tontura e tem o objetivo de conscientizar a população sobre esse sintoma de possíveis doenças

Você sabia que existe o dia da tontura? A Associação Brasileira de Otorrinolaringologia (ABORL-CCF) escolheu o dia 22 de abril para promover a conscientização da população sobre esse sintoma, que muitas vezes parece inofensivo, mas pode ser indicador de várias possíveis doenças.

Michel Maggi, fisioterapeuta há mais de 20 anos e fundador do Centro de Equilíbrio e Fisioterapia Vestibular Meu Labirinto, frisa a importância dessa data. “Essas datas são importantes justamente para conscientizar a população. O Brasil é um país continental, um país muito grande, então é necessário que haja esses marcadores para chamar a atenção das pessoas de sintomas importantes e a tontura é um deles”, pontua o especialista.

O especialista afirma que a maioria das tonturas estão ligadas ao sistema vestibular, mas de qualquer forma é importante procurar um profissional de saúde para ter um melhor diagnóstico. “A tontura é um alerta, é sinal de que alguma coisa não está bem, é como se fosse uma febre. O importante é procurar um profissional de saúde para entender o motivo específico daquela tontura. Às vezes a tontura pode ter uma causa mais simples ou uma causa mais complexa. A tontura pode ser de uma origem metabólica, como uma anemia ou diabete descompensada, por exemplo”, enumera.

Michel Maggi enfatiza que com um diagnóstico preciso, e caso ele aponte mesmo para doenças vestibulares, o tratamento é possível. Michel compartilha, inclusive, um caso muito marcante que passou pelo Centro de Equilíbrio e Fisioterapia Vestibular, de uma idosa de 74 anos que sentia tonturas muito incômodas há mais de dez anos. “Esse caso foi marcante porque ela apresentou melhoras significativas no equilíbrio a partir da segunda sessão. Na terceira e na quarta sessão podemos já avançar para outras partes do tratamento para trazer mais segurança no âmbito físico, como as plantas dos pés”, relembrou.