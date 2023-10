Dia Nacional da Filantropia: saiba mais sobre o evento que irá celebrar o Voluntariado na capital paulista

Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo e Antonio Brito, deputado federal, são presenças confirmadas no evento que acontece no próximo dia 20/10

Você sabia que existe um dia para celebrar a filantropia? No calendário nacional esse dia é 20 de outubro. Em comemoração a essa data, das 10h às 12h, o Auditório MackGraphe da Universidade Mackenzie, localizado na Rua da Consolação, 930, em São Paulo, será palco de um evento especial.

A data comemorada no dia 20/10 tem como o objetivo dar visibilidade à prática filantrópica no Brasil

A data, estabelecida pela Lei nº 13.925/2019, tem como objetivo dar visibilidade ao setor filantrópico e à prática da filantropia no Brasil, que envolve mais de 16 milhões de voluntários e contribui para o desenvolvimento social e a redução das desigualdades no país.

Dia da Filantropia: conheça a programação da cidade de São Paulo para a data

O evento será uma oportunidade para celebrar o verdadeiro significado da filantropia – um profundo amor à humanidade – e incentivar a sua prática constante tanto por parte das organizações quanto dos cidadãos. Além disso, o evento marcará o lançamento do projeto “Filantropia na Cidade”, uma iniciativa liderada pelo Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas (FONIF), em colaboração com a Prefeitura Municipal de São Paulo, a Universidade Presbiteriana Mackenzie e o Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp).

O projeto visa estimular a participação ativa de cidadãos em ações de responsabilidade social e voluntariado que beneficiem as comunidades locais, e acontecerá em outubro de 2024.

A celebração deste dia proporcionará uma plataforma para a troca de ideias, experiências e estratégias sobre como fortalecer a cultura solidária e a colaboração em nossa sociedade. “O evento é uma oportunidade valiosa para reconhecer o trabalho das organizações filantrópicas e dos voluntários que fazem a diferença na vida de milhões de pessoas no Brasil. Também é uma ocasião para convidar todos os cidadãos a se engajarem em causas sociais e a contribuírem para a construção de um mundo melhor”, disse Custódio Pereira, presidente do FONIF.

No Brasil, o setor filantrópico é composto por hospitais, ambulatórios, escolas, universidades, centros de acolhimento, lares de idosos, associações de defesa de direitos sociais, entre outras atividades. A lista é longa, mas o que todas as instituições têm em comum é o compromisso em prestar serviços para a população que mais precisa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a pesquisa “A Contrapartida do Setor Filantrópico no Brasil”, em 2020, coube às 27.384 instituições filantrópicas detentoras da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS) a tarefa de realizar 230 milhões de procedimentos hospitalares; conceder quase 800 mil bolsas de estudo na Educação Básica e no Ensino Superior e disponibilizar mais de 625 mil vagas para pessoas em situação de vulnerabilidade social.