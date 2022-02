Dia Mundial do Combate ao Câncer: Para 2022 são esperados mais de 20 milhões de casos novos

”A chave da cura está no diagnóstico precoce”, declara o Dr. Wesley Pereira Andrade

Para 2022 são esperados mais de 20 milhões de casos novos de cânceres no mundo com, provavelmente, cerca de 10 milhões de óbitos.

De acordo com algumas estimativas atuais, uma a cada quatro pessoas terá algum tipo de câncer ao longo da vida (lifetime risk).

Nos Estados Unidos, as chances de uma mulher ter câncer de mama é de uma a cada oito. No caso de câncer de próstata, a situação não é muito diferente, um em cada nove homens irá desenvolver essa doença ao longo da vida

Os cânceres que mais acometem a humanidade são, em primeiro lugar, o de pele; seguido pelo de mama e, posteriormente, o de pulmão.

Mestre e Ph.D. em Oncologia, Dr. Wesley Pereira Andrade, médico titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO)

Os principais fatores de risco têm a ver com os hábitos de vida e, fundamentalmente, com o processo de envelhecimento. “Quanto mais envelhecemos, mais chances de termos câncer. Além disso, fatores genéticos, e aspectos ambientais como tabagismo, poluição, exposição a outros agentes cancerígenos com radiação podem elevar esse risco.”, comentou o Mestre e Ph.D. em Oncologia, Dr. Wesley Pereira Andrade, médico titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO).

De acordo com o médico, para o câncer de mama, como outro exemplo, entra nessa conta também os fatores hormonais e reprodutivos da mulher como, por exemplo, a menarca (idade da primeira menstruação) precoce, menopausa tardia, não ter tido gravidez, não ter amamentado, entre outros.

Modernamente, a obesidade está associada como uma das causas principais de câncer da atualidade, uma vez que causa uma inflamação sistêmica, o que aumenta muito o processo replicativo celular e favorece o surgimento de vários tipos de câncer.

De acordo com o oncologista, mudar nosso estilo de vida pode reduzir bastante as chances de um câncer futuro. Parar de fumar (o tabagismo é responsável por 15% dos tipos de câncer), reduzir/parar com o consumo de álcool, praticar atividades físicas, vacinar contra o HPV, combater a obesidade e evitar a exposição solar, são hábitos que reduzem direta ou indiretamente o desenvolvimento da doença

As infecções também representam um papel importante, principalmente as provocadas pelo papilomavírus (HPV) e se correlaciona com os cânceres de: colo de útero, vagina, vulva, região perianal, câncer de pênis e câncer de cabeça e pescoço (câncer de orofaringe).

“A imensa maioria dos cânceres pode ser tratada e curada, principalmente quando é descoberta na fase inicial. A chave da cura está no diagnóstico precoce”, concluiu o especialista.