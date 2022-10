Dia do Nordestino terá celebração de empreendedores feitas por Whindersson Nunes

O banco digital Will Bank se juntou a Whindersson Nunes para celebrar a data comemorada neste 8 de outubro

Uma parceria entre o Will Bank e Whinderson Nunes foi realizada para celebrar o Dia do Nordestino com empreendedores da região. A data é comemorada em 8 de outubro.

No Instagram, o influenciador vai atacar de cozinheiro e preparar um típico cuscuz nordestino, tão bom que poderia até virar negócio. A brincadeira acontece para chamar atenção para a força empreendedora da região do Nordeste do país, onde o will Bank tem cerca de 59% de seus clientes.

Além de ser um nordestino orgulhoso de suas origens, Whindersson também representa bem os clientes do Will, já que 53% deles estão em cidades do interior do Nordeste, que têm menos de 100 mil habitantes. O youtuber, por exemplo, é de Palmeira do Piauí, cidade com cerca de 6 mil moradores, segundo dados do IBGE de 2014.

Em junho deste ano, o banco digital, que acredita no crédito como um direito humano, patrocinou o tradicional São João de Campina Grande (PB) e criou uma ação exclusiva para apoiar os empreendedores da festa, oferecendo crédito de R$500 para que eles pudessem retomar seus negócios após dois anos de pandemia.

O will bank é um banco digital com mais de 3,3 milhões de clientes

Para assistir ao Whindersson cozinhando o cuscuz, clique aqui. https://youtu.be/GwXczLyHqBo