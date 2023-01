Dia do Leitor: conheça cinco obras que colaboram a impulsionar o empreendedorismo

Analistas do mercado listaram livros que são inspiração para aqueles que desejam empreender em 2023

O começo de ano é sempre marcado pelas metas que determinam os planos e projeções que serão compridos ao longo dos doze meses. Iniciar um novo empreendimento ou um negócio costuma estar entre as resoluções.



Para prosseguir neste projeto, os livros são uma fonte de inspiração e de consulta, mesmo para quem não é tão assíduo da leitura. Como o empreendedorismo quase sempre está atrelado à vontade de inovar em determinado setor ou realizar mudanças efetivas em áreas que carecem de modernização, ter fontes válidas de consulta é sempre um ponto positivo.



Pensando nisso, especialistas separaram cinco dicas de livros que vão ajudar a despertar o lado empreendedor neste ano de 2023. Confira:

1 – De Zero a Um – (Peter Thiel)

De Zero a Um (Foto: Reprodução)



A obra do cofundador do PayPal e investidor em startups como o Facebook, traz uma perspectiva diferente do que é preciso aprender sobre empreendedorismo com o Vale do Silício, porém com a consciência de que não existe uma fórmula para o sucesso. O principal diferencial do livro é exemplificar como cada inovação é única, portanto, o autor incentiva que empresas criem coisas novas do 0. Segundo Guilherme Salgado, CEO da 3778, maior healthtech independente do Brasil, a obra é uma ótima oportunidade para encontrar valores e insights que não conseguimos enxergar no decorrer do empreendedorismo atual.



2 – O Lado Difícil das Situações Difíceis – (Ben Horowitz)

O Lado Difícil das Situações Difíceis (Foto: Reprodução)



Para Felipe Stanquevisch, CEO da Civi, aplicativo gratuito que vem ajudando moradores de São Paulo a evitar riscos e transtornos na região metropolitana, Ben Horowitz é pioneiro em tecnologia e explica de forma assertiva as maiores lições das suas empreitadas. Horowitz, que é um dos mais respeitados e experientes empreendedores do Vale do Silício, conta neste livro um pouco mais sobre práticas, normas e sabedorias que, tanto os iniciantes quanto os experientes, devem ter em mente durante a resolução de problemas difíceis em seus negócios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



3 – C.H.O.Q.U.E.: Tratamento para o surto empreendedor – (Marcus Linhares)

C.H.O.Q.U.E.: Tratamento para o surto empreendedor (Foto: Reprodução)

A Obra de Marcus Linhares, CEO da fintech BIPP, também duas vezes vencedor do Prêmio Educação Empreendedora Brasil, aborda aqui as principais dúvidas de todo empreendedor e oferece uma metodologia própria para ajudá-lo a colocar seu plano em ação levando em conta seis variáveis: conhecimento, habilidade, operacionalidade, quanti-qualidade, uniformidade e efetividade (C.H.O.Q.U.E.), que farão toda a diferença na implementação de seu negócio no ambiente inovador que estamos vivendo hoje.



4 – Diário de um Empreendedor – (Marcel Malczewski)

Diário de um empreendedor (Foto: Reprodução)



Contado a partir da experiência pessoal do autor, Marcel Malczewski, CEO da gestora TM3 Capital, ao longo de sua carreira como empreendedor e fundador de uma das empresas de tecnologia mais exitosas, a Bematech. Ele relata os erros e acertos de sua trajetória, ao longo de cerca de vinte anos construindo um negócio de tecnologia a partir do zero. A leitura é indicada para empreendedores, pois antecipa situações comuns na rotina de quem quer apostar em um negócio, com decisões e consequências. Tem o objetivo de contribuir para que o empreendedor possa criar alguns atalhos para o sucesso de seu negócio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



5 – Payments 4.0: As forças que estão transformando o mercado brasileiro – (Edson Luiz dos Santos e Luis Filipe Cavalcanti)

A Obra aborda a trajetória do mercado de meios de pagamento com clareza e profundidade, com uma aula sobre essa indústria no Brasil. Indicado para profissionais da área e para quem tem interesse em aprender mais sobre o tema, mas não tem quase nenhum conhecimento. Os autores abordam o assunto de forma didática e resumida, trazendo reflexões para o presente e futuro do mercado. Segundo Ticiane Amorim, co-fundadora e CEO da Aarin, primeiro hub tech-fin especializado em Pix e embedded finance do país, este livro é a melhor experiência de inspiração para quem deseja começar a empreender, mas não sabe como.