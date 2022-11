Dia do Empreendedorismo Feminino: conheça quatro histórias de sucesso

Conforme dados da ABF, mercado de franquias já possui 48% de mulheres



Celebrado no último sábado (19), o Dia do Empreendedorismo Feminino foi instituído pela ONU (Organização das Nações Unidas) ainda em 2014. A data busca celebrar a presença das mulheres no mercado de trabalho, além de fomentar pautas importantes como a desigualdade salarial.

De acordo com a ABF (Associação Brasileira do Franchising), o mercado de franquias é composto por 48% de mulheres. São vários setores que as novas empreendedoras podem investir como: Educação, Estética, Alimentícios e outras. E por se tratar de um negócio seguro e com histórias de franqueadores e franqueados de sucesso que o mercado de franquias cresceu 16,8% no 2º trimestre de 2022 e ganha projeções ainda mais positivas, comparado ao mesmo trimestre de 2021, segundo a ABF.

Cristiane Novaes Coelho, Gestora e Sócia da Unidade Cebrac de Rio Verde/GO. (Foto: Divulgação)

Conheça quatro histórias de sucesso:

Happy, Maior Hub Educacional do Brasil

“Ser empreendedora no Brasil ainda é desafiador. Nós mulheres precisamos provar nosso valor e nossa capacidade a todo momento. Há 5 anos decidi investir na Happy, um hub educacional referência em Edtech no país, e desde então minha jornada tem sido engrandecedora.

Uma empresa que verdadeiramente honra seu propósito de impactar a vida de crianças e adolescentes promovendo a transformação, sendo também uma empresa que valoriza o empreendedorismo feminino. Em meio a todos os desafios de ser mulher e empreender, sou valorizada e reconhecida. Tenho apoio para crescer cada vez mais”, destaca Silvia Nascimento, franqueada da unidade Happy de Belém/PA.

O propósito da Happy é desenvolver crianças e adolescentes, de 05 a 17 anos, para serem líderes do futuro por meio de habilidade e competências baseadas em comunicação (Speech), tecnologia (Code) e financeira (Money). Hoje, 47% da rede é representada por mulheres.

Cebrac (Centro Brasileiro de Cursos)

Comecei a sonhar em ter meu próprio negócio na unidade Cebrac de Apucarana/PR, quando comecei, há 17 anos, como panfleteira e aluna. Passei por todos os setores, e juntamente com o grupo de sócios G3 da rede Cebrac, tive a oportunidade de me tornar sócia da unidade em Rio Verde. Hoje empreendo minha própria escola e busco todos os dias inspirar colaboradores e alunos que todos somos capazes de empreendermos e tornar nossos sonhos realidade. Por ser mulher, passei por algumas discriminações e desafios, mas com amor à marca Cebrac e ao empreendedorismo que corre nas minhas veias, venci e venço todos os dias! É uma honra representar a marca que mudou a minha vida, onde vejo a continuidade das mudanças todos os dias”, relata Cristiane Novaes Coelho, Gestora e Sócia da Unidade Cebrac de Rio Verde/GO.

O Cebrac tem 13 opções de cursos profissionalizantes, existe desde 1995, e já formou 2 milhões de alunos. Com uma franquia é possível faturar até 30 mil reais mensais.

Formada em Estética e Massoterapia, Luiza é especialista em design de sobrancelhas e mentorias com mulheres (Foto: Divulgação)

Sóbrancelhas, maior rede de estética facial da América Latina

“Antes de me consolidar no mercado do segmento da estética, passei por várias situações de aperto, onde tive carrinho de lanche, pizzaria, vendi biscoitos caseiros, e mesmo perdendo tudo, não desisti. E hoje me tornei uma das maiores empreendedoras do Brasil. Como empresária, quero transformar a vida das pessoas pelo mundo!”, explica Luzia Costa, detentora da Sóbrancelhas, maior rede de estética facial da América Latina.

Formada em Estética e Massoterapia, Luiza é especialista em design de sobrancelhas e mentorias com mulheres, despertando o conhecimento pessoal de cada uma delas, com técnicas exclusivas de autoconhecimento.

A rede conta com mais de 200 unidades espalhadas em 3 países da América Latina (Brasil, Argentina e Bolívia).

Leiza Oliveira, CEO da Minds Idiomas (Foto: Divulgação)

Minds Idiomas, Centro de Formação da Língua Inglesa

Os desafios impostos por esses dois anos de pandemia fizeram com que a Minds Idiomas entrasse em 2022 com muito mais força e com a consciência do seu papel educacional no Brasil, sobretudo com os baixos índices de falantes da língua anglófona no país. No ano em que completamos 15 anos, nossa proposta é continuar transformando vidas através do ensino do idioma inglês e fazer com que as pessoas estejam mais preparadas não só para o mercado de trabalho, mas também para todas as outras oportunidades que surgirem. Além disso, consolidamos a expectativa de chegarmos a marca de 100 franquias neste ano, estimativa que, até então, fazia parte de um planejamento a médio prazo, o que deixa todos nós, do time Minds, com mais determinantes no trabalho e para as futuras realizações”, explica Leiza Oliveira, CEO da Minds Idiomas.

A paranaense Leiza Oliveira, aos 16 anos, costurava e vendia lingeries e hoje é CEO da Minds Idiomas, rede com mais de 70 unidades espalhadas pelo Brasil.