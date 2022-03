Dia do Consumidor: Samara Pink fala sobre estratégias em atendimento personalizado de franquias de beleza

CEO da Pink Lash e sócia de Virgínia Fonseca na SKVi Aesthetic, empresária colhe frutos do sucesso

A alta demanda no setor de beleza e wellness fez com que novas franquias surgissem no mercado, com uma vasta oferta de serviços. Só no segundo semestre de 2021, segundo a Catho, houve um aumento de 70% de oferta de vagas na área. Muito disso pode ser notado pela experiência de atendimento fornecida pelos espaços.



Samara Pink, CEO da Pink Lash e sócia de Virgínia Fonseca na SKVi Aesthetic, é uma das que oferece uma recepção personalizada às suas clientes. E ela garante que isso começa desde o agendamento de procedimentos:

“Buscamos fazer um atendimento especial na Pink Lash. A cliente, ao ser recebida, não entra em um salão de beleza, mas em uma casa de boneca, em que até o cheiro é pensado e personalizado com exclusividade. Além disso, ela se sente acolhida, por todo cuidado especial, ser um lugar confortável e único, onde é oferecido, água, café, chocolate e espumante para que se sinta importante, brindando seu momento de autocuidado”, explicou.



No caso dos empreendimentos de Samara, a equipe é composta majoritariamente por mulheres. E tal interação, ajuda e muito, na boa receptividade por parte das clientes.



“Nós, mulheres, entendemos como é importante tirar um tempo para si e termos um cuidado conosco. Então faz total diferença quando atendemos mulheres que buscam isso. No caso da Pink Lash, não colocamos apenas extensões de cílios, mas renovamos a autoestima feminina. Quando as clientes abrem os olhos, sentem uma sensação única, como se tivessem passado por uma cirurgia estética do olhar, deixando mais marcante”, pontua.

Na SKVi Aesthetic , a linha de atendimento é a mesma, segundo a empresária:



“A cumplicidade feminina cria um ambiente com mais conexão. Elas têm a liberdade de explorar assuntos que têm em comum, o que as deixam mais próximas desde o primeiro contato até o momento da realização do procedimento. Isso faz com que elas se sintam mais à vontade para compartilhar suas histórias, encontrarem histórias parecidas com as suas, isso aumenta a confiança na profissional, assim elas saem daqui bem cuidadas e transformadas”.

O conforto e a credibilidade são os pontos altos da clínica, que mesmo recém-lançada, já possui uma gama extensa de clientes e profissionais.

“Na SK proporcionamos uma experiência completa para nossas clientes. No momento do atendimento, temos excelentes profissionais que ouvem e compreendem a cliente antes e durante a realização do procedimento. Além disso, temos o maravilhoso e aconchegante cafezinho e um ambiente com um cheiro único, elegante, confortável, requintado e pronto para atendê-las de maneira incrível e personalizada, buscando assim criar um bom relacionamento com a cliente para atender suas expectativas e fazer com que ela tenha uma experiência positiva”, finaliza.