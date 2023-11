Dia da Favela: CUFA homenageia Zeca Pagodinho em evento especial no Rio de Janeiro

A celebração no bairro de Madureira contará com atividades em homenagem ao sambista

No Dia da Favela, 4 de novembro, a CUFA – Central Única das Favelas, promove grande evento com homenagem a Zeca Pagodinho, em sua sede no Rio de Janeiro, em Madureira.

A CUFA escolhe Zeca Pagodinho como homenageado no evento do Dia da Favela

No próximo dia 4 de novembro, as favelas de todo o Brasil celebrarão o Dia da Favela de uma forma especial. Na sede da CUFA do Rio de Janeiro, localizada em Madureira, uma série de atividades e serviços estarão disponíveis para a população em um evento que promete ser marcante.

Madureira se prepara para o Dia da Favela com homenagem a Zeca Pagodinho

O grande destaque do evento será a homenagem ao renomado sambista Zeca Pagodinho, que receberá um grafite representativo em sua honra. A celebração começa às 9h e se estenderá até às 13h, unindo a arte do grafite à importância cultural de Zeca Pagodinho.

Além da homenagem, o evento oferecerá uma variedade de serviços à comunidade, abordando questões sociais fundamentais. Entre os serviços disponíveis, destacam-se o atendimento social nos casos de violação de direitos, orientação sobre Cadúnico, Tarifa social, BPC, ID Jovem e Documenta Rio, bem como consultas sobre a situação de benefícios e encaminhamentos para unidades de casos elegíveis. Para as crianças, haverá degustação SCFV com Recreação Infantil e Pintura Facial.

A CUFA Rio também apresentará as turmas das oficinas que oferecem, abrangendo atividades como Basquete, Capoeira, Futsal, Skate, Ginástica Rítmica e até um desfile de moda, proporcionando uma visão abrangente das atividades desenvolvidas pela instituição.

Aqueles que precisam tirar segunda via de documentos contarão com o apoio do Núcleo de Assistência ao Cidadão (NAC), que estará com isenção de taxa para certidão de Nascimento, certidão de Óbito, certidão de outros estados, certidão de Casamento, averbação de certidões, certificado de reservista e declaração de Hipossuficiência para 2º via de RG, habilitação para casamento e termo de união estável.

Além disso, a Secretaria de Saúde estará presente, oferecendo doses de vacinas contra COVID-19, Influenza, Hepatite B e dT, contribuindo para a saúde da população.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Semana da Favela, que ocorre de 4 a 10 de novembro, é uma iniciativa da CUFA destinada a redefinir o conceito de favela, enfatizando a importância de suas comunidades. Zeca Pagodinho foi escolhido como homenageado devido ao seu compromisso em elevar a autoestima da população favelada através de sua arte.

Segundo Kalyne Lima, presidente nacional da CUFA, “O Dia da Favela, assim como a Semana da Favela, não são apenas dias de comemoração, mas também momentos de reflexão e reivindicação por melhores condições para seus moradores. Queremos enaltecer as soluções que os moradores encontram para superar parte dos seus problemas.”

Márcio Lima, vice-presidente nacional da CUFA, enfatiza que será uma semana repleta de ações em todo o país, com o intuito de trazer reflexões sobre a favela e suas realidades, bem como destacar a potência e resiliência dos moradores dessas comunidades.

O Dia da Favela é reconhecido como lei no município do Rio de Janeiro desde 2006 e no estado desde 2019. Em São Paulo, a data entrou para o calendário oficial de eventos do município em 2015. Mais do que uma simples comemoração, a Semana da Favela visa a promover a reflexão sobre os desafios enfrentados nessas áreas, enquanto celebra a representatividade, resiliência e potência de suas comunidades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Dia da Favela na sede da CUFA Rio

Data: 4 de novembro

Local: Sede da CUFA – Viaduto de Madureira

Horário: 9h às 13h

Endereço: Rua Francisco Batista, nº: 01