Dia da Consciência Negra recebe ações especiais no Museu da Casa Brasileira

Durante este fim de semana, o público poderá conferir as atividades do museu gratuitamente



Neste mês, o Museu da Casa Brasileira, instituição administrada pela Fundação Padre Anchieta, promove duas atividades especiais em celebração ao Dia da Consciência Negra. Além disso, nos dias 19 e 20 de novembro, sábado e domingo, a entrada ao Museu será gratuita para todos os públicos.

Em diálogo com a exposição ‘Independências: Casas e Costumes do Brasil’, a ação educativa “Das Áfricas às Diásporas” acontecerá no pátio do MCB dia 18 de novembro, sexta-feira, a partir das 19h. O projeto Visto África, idealizado pelo artista e ativista guineense Vensam Ialá e o produtor cultural angolano Ermildo Panzo tem o objetivo de contar a história da África a partir da realidade dos próprios africanos; um contraponto à leitura cultural proposta pela mostra, cuja abordagem ocorre a partir do processo colonizatório.

Museu traz atividades especiais em celebração ao Dia da Consciência Negra (Foto: Divulgação)

O encontro no Museu, que será conduzido por Vensam e Ermi, celebrará as ancestralidades, rodas de contação de histórias, performances e partilha de memórias. “Queremos estar em espaços como o Museu da Casa Brasileira para descontruir a narrativa baseada em estereótipos que inferiorizam e negligenciam a história real dos povos africanos e seus descendentes nas mais diversas diásporas. Para isso é crucial saber que ‘África não é um pais’- É um continente com mais de 50 países”, comenta Vensam Ialá.

Em formato digital, o Educativo MCB também promove a conversa ‘Branquitude é obra-prima de museu’ com Tatiana Nascimento, artista e doutora em estudos na tradução, no dia 26 de novembro, sábado, das 10h às 12h, por meio da plataforma Zoom. O encontro será dedicado à introdução aos estudos críticos da branquitude.

Exposição busca expandir o conhecimento do público acerca do continente africano (Foto: Divulgação)

Tatiana dialoga sobre privilégio branco identificando-o como parte do racismo estrutural, e aborda a invisibilidade da branquitude e do próprio racismo como estratégias de permanência desta estrutura. A artista ainda amplia a discussão explicitando mecanismos de promoção e perpetuação desta invisibilidade, problematizando a culpa branca. O encontro irá expor ainda aspectos da construção de subjetividade negra e desafios de contextos inter-raciais de trabalho, de ativismo e de afeto.

Entrada será gratuita para todos os públicos neste fim de semana (Foto: Divulgação).

Para participar das atividades é necessário se inscrever pelo site do Museu. Vale aproveitar a visita ao MCB e conhecer às exposições em cartaz: Independências: Casas e Costumes no Brasil; Esculturas Lúdicas — Sara Rosenberg; A Casa e a Cidade — Coleção Crespi Prado; e Remanescentes da Mata Atlântica & Acervo MCB.