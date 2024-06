Dia 2 de Paris Alta Costura é marcado por desfile de Stéphane Rolland

Paris segue movimentada em seu segundo dia de desfiles da Semana de Moda de Alta Costura Outono/Inverno 2024-2025. Nesta terça-feira (25), o destaque foi para o francês Stéphane Rolland, com cortes assimétricos em zigue-zague, propostas que brincam com transparências, volumes XXL e bordados de cristal.

Desfile Stéphane Rolland

Créditos: Getty Images

Amante do Brasil, o estilista realizou no ano passado um desfile dedicado ao país e, neste ano, contou com a presença de convidadas brasileiras como a comunicadora Maria Braz, que optou por uma beleza clássica com delineado nos olhos, brincos com laço e vestido preto de veludo.

Maria Braz em Stéphane Rolland

Stéphane também ousou ao levar à passarela t-shirts básicas combinadas a peças esvoaçantes, como a saia com quadris realçados, bufantes e com cauda leve.

Como de costume, seguindo a tradição, o desfile terminou com um look de noiva deslumbrante composto por um manto com babados cacheados de pétalas de flores, que cobria a modelo da cabeça aos pés.