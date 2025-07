DHS Clínicas aposta em medicina integrada para emagrecimento, performance e qualidade de vida

Com unidades em Perdizes, Tatuapé e Osasco, a DHS Clínicas tem se destacado por sua proposta de saúde integrativa voltada ao emagrecimento e performance esportiva, unindo medicina preventiva, nutrologia e programas personalizados que respeitam o ritmo e as metas de cada indivíduo. A clínica aposta em uma abordagem moderna e multidisciplinar, que alia tecnologia de ponta e cuidado contínuo para promover resultados duradouros.

Na DHS, os pacientes contam com programas integrados que unem medicina do esporte, nutrologia e terapias injetáveis para emagrecimento e performance.

“Buscamos oferecer uma experiência completa de cuidado com a saúde, respeitando o ritmo e os objetivos de cada pessoa. Não se trata apenas de estética ou performance, mas de promover uma transformação real e sustentável na vida dos nossos pacientes”, afirma Soraya Zapparoli, gestora da DHS Clínicas.

Os principais serviços da clínica estão organizados em programas que integram medicina do esporte, nutrologia, terapias injetáveis, check-ups e suporte nutricional, com foco em resultados duradouros e prevenção de doenças.

Com foco em prevenção e qualidade de vida, a DHS oferece suporte contínuo para melhorar energia, imunidade, sono e disposição física e mental.

O Programa de Emagrecimento Personalizado é um dos carros-chefe da clínica. Ele reúne análise corporal por bioimpedância, acompanhamento médico e uso de terapias injetáveis — como vitaminas, minerais e, em alguns casos, hormônios — que promovem a queima de gordura e ajudam no equilíbrio metabólico. Já o Programa de Performance Esportiva é direcionado a atletas e pessoas ativas que buscam melhorar força, resistência e recuperação, com suporte técnico e protocolos adaptados às necessidades individuais.

Outro destaque é a frente de Wellness e Prevenção, voltada a quem busca manter o bem-estar físico e mental por meio de check-ups regulares, orientações médicas e suplementações que ajudam a melhorar energia, imunidade, sono e humor. A proposta é simples: tratar a saúde antes que surjam as doenças.

O uso de terapias injetáveis é um dos diferenciais da DHS. Elas são indicadas para auxiliar na melhora da disposição, recuperação muscular, fortalecimento da imunidade e equilíbrio hormonal, integrando os programas de emagrecimento, performance e bem-estar de forma personalizada.

Além dos programas principais, a clínica também oferece serviços complementares como tratamentos hormonais masculinos e femininos, implantes hormonais, coleta de exames laboratoriais e consultas especializadas. A integração entre áreas é vista como fundamental para garantir resultados consistentes e duradouros.

Com uma proposta moderna e voltada para a individualidade de cada paciente, a DHS Clínicas se posiciona como uma aliada na busca por uma vida mais saudável, equilibrada e com mais disposição — seja para quem quer emagrecer, melhorar o rendimento físico ou simplesmente cuidar do próprio bem-estar.