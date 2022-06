Desromantização da maternidade: Laís Brito mostra o lado real de ser mãe e digital influencer

A influenciadora explica como é importante mostrar o lado real da maternidade

Ser a mãe perfeita e feliz. Algo que já passou na cabeça de diversas mulheres que lidam com a maternidade. É fato do que muito ainda se fala desse assunto como um dom instintivo que toda mulher precisa ter, e que todo o processo será bonito e feliz. No entanto, não é bem isso que acontece.

Por conta da sua romantização, pouco se vê o real desafio que a maternidade propõe. Para a Influencer e mãe, Laís Brito, a maternidade real é composta do positivo e negativo, havendo um equilíbrio. “Existia muito essa imagem perfeita da mãe, da maternidades si, hoje em dia a gente já encontra um equilíbrio muito melhor, porque sim, existem as dores, que são difíceis e não são poucas, mas também existe algo grandioso, algo muito lindo, e ‘romântico’, mas sem deixar de ser desafiador.”

Com o desafio da maternidade, vem junto a responsabilidade de guiar de uma outra vida. É o momento em que você precisa olhar para si e se desconstruir, para ser o seu melhor para aquele novo ser. Isso não é diferente para Laís, que se vê todo dia descobrindo uma nova versão de si. “Tudo depende da nossa atitude. Como que vamos guiá-los, ser melhor para nossos filhos, os tornar adultos saudáveis, se não olharmos para dentro nós? O maior desafio é o de olharmos para dentro da gente e enxergar onde que podemos melhorar ou o que está faltando para quebrarmos padrões e ciclos. Nós somos os adultos, eles são as crianças, que estão aprendendo tudo sobre a vida, precisamos ser a nossa melhor versão para que eles desenvolvam as melhores versões deles mesmo”, complementa.

A partir desses pensamentos, Laís sentiu que seria o momento de compartilhar suas experiências com outras mães. Demonstrando de forma real os prazeres e as delícias da maternidade, com o intuito de ajudar e acolher outras mães, que muitas vezes se viam sem um apoio. “A maternidade real não é a minha. A maternidade real é a que cada mãe vive. Compartilhando as minhas experiências, comecei a notar que fazia diferença na vida de outras mulheres, porque gerava uma identificação, trazia outros pontos de vista, uma nova perspectiva de ver a maternidade, trazendo muito mais leveza na vida de várias famílias.”, explica a influencer.

Além de exercer o papel de influenciadora e ajudar outras mulheres, Laís exerce o papel mais importante: O de ser mãe. Para ela, não poderia estar em um lugar melhor. “ Eu consigo conciliar tudo muito bem, graças a deus, pois neste local (de comunicadora em maternidade) tanto o pessoal, como o profissional andam de mãos dadas, então tem sido incrível”, finaliza.