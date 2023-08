Despedida de solteiro diferente: Julio Rocha tem noite mexicana ao lado da família em Cancún antes do casamento

O ator e a veterinária Karoline Kleine decidiram trocar alianças com cerimônia intimista

O ator Julio Rocha e a veterinária Karoline Kleine estão com a expectativa nas alturas. O casal, que tem três filhos, está prestes a se casar em Cancún, no México. Mas, antes da cerimônia, que será amanhã (29), a família viveu uma deliciosa noite mexicana no local: um jantar de boas vindas, que aconteceu no último domingo (27) e foi organizado por @kemp_wedding.

Para a noite mexicana, Júlio usou @maximenoivosblacktie e Karoline @fernandopeixotoatelier

Para a ocasião, Julio usou um terno @maximenoivoseblacktie. Já Sarah e Karoline foram vestidas pelo @fernandopeixotoatelier. O cabelo e a maquiagem ficaram por conta do profissional @lazaroresende.

A cerimônia de casamento, que promete ser intimista, acontecerá amanhã (29)

“Tivemos uma noite mexicana ontem. Rolou um jantar de boas vindas e foi incrível. Nós e as crianças adoramos, foi bem legal. Com certeza, vai ficar marcado em nossa memória tudo o que estamos vivendo aqui em Cancún”, contou o ator.

Julio e Karoline são pais de 3, e fazem sucesso na web com conteúdos de humor. Fotos: @privallonefotografia

Usando trajes especiais com pontos de brilho, a noiva vestiu a pequena Sarah com um look parecido com o dela: uma linda miniatura de seu vestido esvoaçante com detalhes em flores. Para decorar o cabelo, uma tiara também com detalhes florais e, nos pés, uma sofisticada sandália em tom neutro, que é a aposta da temporada. Já o noivo, adotou um dress code que mesclava o formal e o descontraído, com um colete com detalhes coloridos por cima de uma clássica camisa branca e, nos pés, tênis branco. Os pequenos José e Eduardo também estavam cheios de estilos em seus looks confortáveis.

“Como nosso casamento está bem próximo, essa recepção também foi como um noivado e foi muito especial para todos nós. Estamos muito animados, as crianças finalmente vão ver o pai deles parar de enrolar a mamãe e casar logo”, finalizou.