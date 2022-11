Despedida de Erasmo Carlos: saiba dez fatos sobre a vida e carreira do ícone da Jovem Guarda

O cantor e compositor, que havia comemorado a alta do hospital no começo do mês, nos deixou hoje (22), aos 81 anos de idade



Erasmo Carlos, um verdadeiro ícone da música brasileira, parece dispensar apresentações. Com composições que estão na ponta da língua de várias gerações, Erasmo, sem dúvidas, fez história. Por mais que conheçamos muitos dos seus louváveis feitos, o querido "tremendão" tem várias curiosidades que talvez você ainda não saiba. De onde veio o apelido "tremendão? O sobrenome Carlos é artístico ou de batismo? Separamos dez fatos sobre a sua vida e ilustre carreira Amigo de infância de Tim Maia e responsável pela mudança de carreira de Gal Costa. Entenda esses e outros fatos sobre a vida do cantor 1. Filho de mãe solo, Erasmo conheceu seu pai apenas na idade adulta. O artista nasceu no bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro. 2. Tinha uma relação de amizade com Tim Maia desde a infância. Ou melhor, Sebastião Rodrigues Maia, que mais tarde se tornou conhecido como Tim Maia. A paixão pelo rock and roll estreitou a relação dos dois na adolescência. 3. Em 1957, fez parte da banda The Sputniks, junto de Tim, Arlênio Lívio, Wellington Oliveira e Roberto Carlos. O grupo foi desfeito após uma briga entre Tim e Roberto e Erasmo montou o grupo The Boys of Rock, que mais tarde teve o nome trocado para The Snakes. O grupo acompanhava tanto Roberto Carlos quanto Tim Maia em seus respectivos shows. 4. O famoso apelido Tremendão (que repercute até hoje) veio do nome da grife de roupas e acessórios que o cantor tinha na década de 1960. 5. Pai de três filhos, em 2014, Erasmo perdeu um deles, Alexandre Pessoal. Alexandre morreu aos 40 anos após sofrer um acidente de moto e ficar em coma induzido. 6. O artista começou a cantar na década de 1950, mas só ganhou seu primeiro Grammy Latino em 2014 por Gigante Gentil. Ele, que na mais recente premiação também foi reconhecido com outro prêmio, falou sobre a importância disso. "Esse prêmio já disputei várias vezes; foi o primeiro que ganhei. Parece ser um reconhecimento de trabalho, mas foi disputa mesmo, o que acaba virando incentivo". Amizade de milhões: entenda a relação de Roberto e Erasmo Carlos 7. A amizade de milhões entre Erasmo e Roberto Carlos começou por uma paixão em comum: Elvis Presley. Além do astro do rock, ambos gostavam de Bob Nelson, James Dean, Marlon Brando, Marilyn Monroe, e torciam para o Vasco da Gama. 8. Erasmo foi essencial para a mudança da Bossa Nova para Tropicália de Gal Costa – que também nos deixou recentemente. O cantor falou sobre a história da canção Meu nome é Gal, composta por ele e Roberto Carlos. "Gal é superimportante para mim. Ela sempre me prestigiou muito e eu fui importante na vida dela por ter tatuado nela a nova fase, de cantora de Bossa Nova para Tropicália. O nome que eu dei para a música que eu fiz em parceria com Roberto para ela é muito forte. 'Meu Nome é Gal' acabou virando nome de música, de filme… Ainda dei uma outra marca, 'Musa de Qualquer Estação', enaltecendo que Gal é uma obra de arte", contou. Morre uma lenda: saiba mais sobre a vida e carreira de Erasmo Carlos 9. Em entrevista ao Irritando Fernanda Young, Erasmo revelou ter tido relações com mais de 1.150 mulheres. Atualmente ele era casado com Fernanda Passos, que era 49 anos mais jovem que ele. 10. Erasmo adotou o Carlos em seu nome artístico em homenagem ao Roberto Carlos e a Carlos Imperial. Foi com esse nome que lançou o compacto que teria o grande sucesso O Terror dos Namorados.