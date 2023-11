Despedida com elegância: Astrid Fontenelle e Larissa Luz encerram ciclo no Saia Justa

Apresentadoras deixam o programa após 11 anos, abrindo espaço para novos capítulos em suas carreiras

No dia 29 de novembro, o Saia Justa, programa que há 21 anos provoca reflexões sobre a evolução da sociedade, anunciou as despedidas de suas apresentadoras, Astrid Fontenelle e Larissa Luz. Com uma trajetória de 11 anos à frente da atração, Astrid deixa sua marca com irreverência e generosidade, construindo um importante legado. A apresentadora seguirá liderando a nova temporada do Chegadas e Partidas, além de preparar um projeto autoral confirmado para o próximo ano no GNT.

Já Larissa Luz, conhecida por seu olhar único e contribuições diversas, focalizará neste momento em sua carreira musical, com a gravação de seu novo álbum e a preparação para a turnê de lançamento. Além disso, a artista expandirá sua faceta como atriz, participando da série documental Resistência Negra, ao lado de Djonga, e, em 2024, estrelando o filme “Evidências” com Fabio Porchat e Sandy.

As apresentadoras permanecerão no ar até o fim deste ano, com o último ao vivo da temporada marcado para o dia 13 de dezembro. Nos dias 20 e 27, serão reexibidos dois episódios com a formação atual. Gabriela Prioli e Bela Gil continuarão na atração em 2024, mantendo viva a tradição do Saia Justa de renovação de elenco e diversidade de ideias. O programa, fiel à sua premissa, continuará a provocar reflexões e incluir a audiência na conversa por meio das redes sociais, em tempo real. A despedida de Astrid e Larissa faz parte do DNA do Saia Justa, que, ao longo dos anos, soube se reinventar mantendo-se relevante na televisão brasileira.