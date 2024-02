Deslumbrante, Camila Queiroz marca presença em Baile da Vogue

Atriz escolheu um vestido branco de cauda ultralonga, inspirado em pallete de sombras da sua linha de maquiagem da Eudora, assinado pela stylist Rita Lazzarotti

No tradicional Baile da Vogue, é um dos maiores eventos de carnaval do Brasil, que ocorreu neste sábado, 03 de fevereiro, a atriz, modelo e apresentadora, Camila Queiroz, surpreendeu ao vestir um look assinado pela stylist Rita Lazzarotti, baseado na palette Essential, item de sua coleção Eudora Glam by Camila Queiroz, e usar uma maquiagem ousada feita pelo beauty artist Silvio Giorgio. Vale lembrar que além de ter Camila Queiroz como parceira, a Eudora, marca de maquiagens, é uma das patrocinadoras do evento pelo 3º ano seguido.

“Gosto de desafios na moda e na beleza porque, para mim, são momentos de auto expressão. Por isso foi tão interessante criar um look e uma make, do zero, inspirados na minha palette Essential em parceria com Eudora. Com ajuda da Rita e do Silvio conseguimos trazer à vida uma criação elegante, cheia de personalidade e que carrega a história tanto do tema do Baile quanto da minha paixão por beleza, que foi materializada na linha Glam que co-criei ano passado com a marca”, afirma Camila Queiroz.

Sobre a inspiração no tema galáctico e em um clássico para a criação do vestido tomara que caia branco, em crepe e seda, com cauda longa e destaque para as costas (com uma placa de metal dourado presa em formato de meio círculo), a stylist Rita Lazzarotti, revela: “O que mais me inspirou na hora de criar essa peça foi o brilho espelhado do dourado na embalagem e nas sombras dourada e bronze da paleta da linha de maquiagem da Camila com Eudora, que se traduziram aqui na placa metálica. As costas do vestido contam ainda com uma cauda ultralonga que nos leva a uma viagem estratosférica em homenagem a um clássico do cinema, Star Wars”.

Com assinatura do beauty artist Silvio Giorgio, a maquiagem feita em Camila Queiroz contou com o uso dos produtos de Eudora e destacou a beleza da artista em um visual minimalista e sofisticado, cheio de brilho. A maquiagem apresentou um olho bem esfumado criando uma cut crease que emprega poder ao olhar da atriz e uma pele super iluminada destacam seu brilho único.

A longa parceria entre a Eudora e Camila Queiroz ganhou ainda mais relevância no ano passado, em 2023, quando a artista lançou a sua primeira linha de maquiagem, a coleção “Eudora GLAM by Camila Queiroz”, que combina alta performance e tendência, com produtos essenciais para qualquer make, seja ela mais casual para o dia ou mais elegante para a noite. A coleção que contém uma paleta de sombras com um primer e oito cores em três acabamentos diferentes, uma máscara de cílios poderosa e dois kits labiais com gloss e lapiseira para contorno, é perfeita no atendimento tanto às mulheres vaidosas, que gostam de uma maquiagem mais elaborada, quanto às mulheres práticas, que preferem uma make mais simples e natural.