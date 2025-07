Design de interiores em alta: brasileiro transforma mudança de país em oportunidade e fatura €300 mil em Portugal

Portugal vive um novo momento em relação à arquitetura e ao design de interiores. Com consumidores cada vez mais exigentes e atentos à estética e funcionalidade dos espaços, o setor tem se transformado em uma oportunidade promissora para quem deseja empreender no país. E foi diante desse cenário favorável que o brasileiro Marcelo Barreto encontrou a chance de uma virada de vida.

Experiência e visão estratégica marcam trajetória de Marcelo Barreto no empreendedorismo em Portugal. (Reprodução/LinkedIn)

Depois de atuar por 35 anos no mercado financeiro no Brasil, Marcelo decidiu buscar uma nova trajetória em Portugal: em janeiro de 2023, inaugurou em Coimbra a primeira unidade da Vangor, franquia especializada em projetos de design de interiores residenciais, comerciais e corporativos; e venda de móveis e objetos de decoração, do Grupo NBrand. Ele conta que os resultados não demoraram a aparecer: de um faturamento de €90 mil no primeiro ano, o negócio saltou para €300 mil em 2024.

“Quando conheci a realidade salarial de Portugal, percebi que seria preciso construir algo diferente. Descobri o Grupo NBrand no site da Associação Portuguesa de Franchising e, mesmo sem experiência na área de design, vi na Vangor a possibilidade de ter apoio total do master e um modelo já validado no mercado. Em pouco tempo, transformei minha vida completamente. Hoje sou empresário e dito o ritmo do meu negócio”, afirma Marcelo.

O empreendedor destaca que a escolha por uma franquia fez toda a diferença. Com suporte integral desde o início da jornada, Marcelo conseguiu estruturar sua operação em cerca de seis meses. Para ele, um dos grandes desafios foi justamente compreender os detalhes do setor em um país novo e com um público diferente. “O mais difícil foi entender como o mercado funcionava em todos os níveis. Por isso, recomendo que quem deseja seguir esse caminho tenha capital de giro e paciência para fazer o negócio ganhar corpo”, aconselha.

Crescimento com visão estratégica

De acordo com um relatório da Business Research Insights, o mercado global de design de interiores, avaliado em US$ 269,23 bilhões em 2024, deve ultrapassar US$ 540 bilhões até 2033, com uma taxa de crescimento anual de 8,3% entre 2025 e 2033. Uma realidade da qual Portugal faz parte e justifica o sucesso de franquias que atuam no segmento, como é o caso da Vangor.

Entretanto, durante sua jornada, Marcelo percebeu que além de embarcar em um segmento tão promissor, poderia ir além e oferecer um serviço ainda mais completo aos seus clientes. Em julho de 2024 ele deu um passo estratégico e ampliou sua atuação em Coimbra ao adquirir uma segunda franquia do Grupo NBrand, a Urban Obras, focada em obras e arquitetura.

Atualmente, os dois negócios operam em sinergia: clientes que contratam o projeto de interiores pela Vangor frequentemente precisam de execução e obras – e vice-versa para os clientes da Urban Obras – o que impulsionou a decisão de agregar os serviços. “As duas franquias se complementam e permitem oferecer um serviço completo, do projeto à execução. Essa integração gera mais valor para o cliente e aumenta o nosso ticket médio”, explica o franqueado, que já planeja novas expansões.

Franquia de design com rentabilidade atrativa

A Vangor faz parte do portfólio do Grupo NBrand, maior conglomerado de franquias de Portugal, com mais de 200 unidades e marcas líderes em seus segmentos. Com investimento inicial estimado em €40,5 mil (cerca de R$260 mil), a franquia de design de interiores oferece faturamento mensal que pode ultrapassar €16 mil, com retorno previsto em até 24 meses.

Cândido Mesquita, CEO do Grupo NBrand e vice-presidente da Associação Portuguesa de Franchising explica que o franqueado recebe apoio desde a escolha da marca e localização até a operação diária, passando por consultoria estratégica, CRM próprio, entrega de leads, ações de marketing e acompanhamento contínuo. “Nosso compromisso é garantir uma transição segura para que o franqueado se concentre no que realmente importa; fazer o negócio prosperar”, afirma.

Mesquita destaca que Portugal vive uma fase de renovação urbana e estética, e o design de interiores está no centro dessa transformação; quem investe agora, entra em um mercado em plena expansão. “Casos como o do Marcelo mostram que, com o suporte certo, é possível construir uma trajetória sólida mesmo em áreas novas para o empreendedor. Além disso, ao optar por uma franquia, o brasileiro não começa do zero. Ele chega com bagagem e encontra um terreno fértil para crescer com segurança e propósito”, conclui.